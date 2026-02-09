10Ç¯À¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤ÎU-16ÆüËÜÂåÉ½¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°½éÆü¤Ë¹ÈÇòÀï¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬¤Ç¶¯¹ñ¤ËÄ©Àï¡¢¡Ö¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¡×¤Î´ð½à¤òÂÎ´¶¤¹¤ë
¡¡2010Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿U-16ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢2·î9Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö4 Nations Tournament¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¡£ºòÇ¯¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×8¶¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¡È10¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤¬2027Ç¯U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡×¢»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö(2008Ç¯À¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤È)Ç¯Âå¤È¤«Áª¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Á´¤¯°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤êÂÀ¤¯¡¢ÅÚÂæ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡×¢»³´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¹Ô¤¦½é¤Î³èÆ°¤Ï¡¢2025Ç¯U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ê¤É¤Î²¤½£¶¯¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë2Ç¯´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î´ð½à¤Ã¤Æ²¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î´ð½à¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ë¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤À¤·¡¢¤¸¤ã¤¢Ã¯¤¬¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ïº¹¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¾å¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾å¼ê¤¯´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Áµ¢¤ë¤ä¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î1¤«·î¡¢2¤«·î¤Ç¤Þ¤¿À®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áê¼ê¤È¤Î3»î¹ç¤Ç´ð½à¤ò´¶¤¸¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎU-16ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬½ÐÈ¯Á°¤ËÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤¤¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¸å¤Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ñ¥¹¡¢¥í¥ó¥É¡¢¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤È¹Ô¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎºÇ¸å¤Ë20Ê¬¡ß1ËÜ¡¢11Ê¬¡ß1ËÜ¤Î¹ÈÇòÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¬¤±¤Ï¥Ó¥Ö¥¹ÀÄ¤¬GKÂçÀôÌ¤Íè(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¡¢±¦SB¿¹¸÷±ÑÅÍ(²¬»³U-18)¡¢CB±ó»³±Û(ÇðU-15)¡¢ºûÁÒÂó¿¿(ÀîºêF U-18)¡¢º¸SBÅÄÂ¼±Í¿Í(ÂçÊ¬U-15)¡¢ÃæÈ×¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀ¥²ì·ë¿Ã(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-15¢ªFCÅìµþ U-18)¤ÈÀÐÀîÅã¸è(ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â)¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢±¦SHº·²åÆü¸þ(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢º¸SHµÈß·Ñà²Ï(¾¾ËÜU-15)¡¢¤½¤·¤Æ³á»³Ï¡æÆ(FCÅìµþU-18)¤ÈÈÓÅÄÁóÀ¸(FC DIVINE)¤Î2¥È¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ó¥Ö¥¹²«¤ÏGK¥·¥å¥ë¥Ä·úÅÍ(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¡¢±¦SBÅÏÉôÄ¾¹¨(ÅìµþV Jr¥æ¡¼¥¹)¡¢CBÎÓÅ·²»(ÂçÊ¬U-15)¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎCB¾åÌîßê»ÎÏº(ÀîºêF U-15À¸ÅÄ)¡¢º¸SBÃÓÅÄÊâ¹°(Ì¾¸Å²°U-18)¡¢ÃæÈ×¤Ï¿¼Ã«ºó¶¦(Ì¾¸Å²°U-15)¤ÈÉÛÂÞÅÄ·ëÂÀ(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç±¦SHÀîÌîÀ»(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¡¢º¸SHÀÄ»³ÍÛ(¾ÅÆîU-18)¡¢¤½¤·¤Æã¦ÉôÎçÌ´(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°ËÆ£¹Ò(FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·)¤¬2¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡×¢»³´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Ç¯Á°¤Î»ÏÆ°»þ¤ÏÂçÀã¡£¤³¤ÎÆü¤âÄ«¤ÏÁ°Æü¤ÎÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢Àã¤¬²ò¤±¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥²¡¼¥à¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«È¯Åª¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹ÈÇòÀï¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¹¶ËÉÀï¤Ë¡£1ËÜÌÜ3Ê¬¡¢²«¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¤ÎÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤«¤é°ËÆ£¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤¿DF¤ÎÁ°¤ËÀø¤ê¹þ¤à¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡²«¤Ï¾åÌî¤ÎÂÐ³Ñ¤Îº¸Â¥¥Ã¥¯¤«¤é±¦¤ÎÀîÌî¤¬DF¤òÇí¤¬¤·¤Æº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£ÀÄ¤â¥¡¼¥×ÎÏ¤Î¹â¤¤³á»³¤äµÈß·¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¡¢±¦SB¿¹¸÷¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤éº·²å¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤ÇÈÓÅÄ¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢²«¤ÏCBÎÓ¤ä¿¼Ã«¡¢ÉÛÂÞÅÄ¤¬½ÐÂÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¹¶·â¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢DF¥é¥¤¥óÁ´ÂÎ¤¬ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10Ê¬¡¢²«¤Ï°ËÆ£¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥¡¡¼¤Ç¼õ¤±¤¿ÃÓÅÄ¤¬±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¤½¤Î¸å¤âÀîÌî¤Î¥¯¥í¥¹¤òÀÄ»³¤¬1¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤«¡¢º¸Ãæ´Ö¤Î¿¼Ã«¤ÎÅ¸³«¤Î¥Ñ¥¹¤Ç±¦SBÅÏÉô¤¬PA¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤âºûÁÒ¡¢±ó»³¤ÎÎ¾CB¤¬ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£ÀÐÀî¤äÀ¥²ì¤¬Ãæ±û¤«¤é²Ì´º¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢º¸SBÆâÂ¼¤âÃæÈ×¤È¤Î·¸¤ï¤ê¤«¤é¹¶¤á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¿·â¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î²«¤Ïã¦Éô¤é¤¬Á°¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¤«¤é¼çÆ³¸¢¡£¤¿¤À¤·¡¢¤è¤¯À¼¤Î½Ð¤Æ¤¤¤¿GK¥·¥å¥ë¥Ä¤ä¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëGKÂçÀô¤òÁ°¤Ë¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢1ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2ËÜÌÜ³«»ÏÄ¾¸å¡¢ÀÄ¤Î³á»³¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¬¡¢²«GK¥·¥å¥ë¥Ä¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£µÕ¤Ë²«¤Ï4Ê¬¡¢¿¼Ã«¤¬º¸Ãæ´Ö¤«¤é¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Èó¾ï¤Ë½À¤é¤«¤¤º¸Â¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀîÌî¤¬Æñ¤Ê¤¯Æ¬¤Ç·è¤á¡¢2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤âÄ¾¸å¤Ë²¡¤·ÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°Ãæ±û¤ÇÇ´¤Ã¤Æº¸¤Ø¥Ñ¥¹¤ò繫¤°¡£ºÇ¸å¤Ïº·²å¤¬Àµ³Î¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ºÆ¤Ó1ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤Ë³á»³¤Èº·²å¤¬·¸¤ï¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢²«¤Ï11Ê¬¡¢º¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤¬Ãæ¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ê¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤Çã¦Éô¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¹ÈÇòÀï¤Ï¤³¤³¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¸å¤ËÃ»»þ´Ö¤ÇÃåÂØ¤¨¤ä°ÜÆ°¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ø²æ¤Ç¹ÈÇòÀï½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÅÚ°æ¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎºûÁÒ¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°ËÆ£¤È¾åÌî¤òÄÉ²Ã¾·½¸¡£×¢»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë´Ä¶¤È»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿ÊÊâ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¤½¤ì¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤ÎÂ®ÅÙ¤òÂ®¤¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡£ºòÇ¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÊ£¿ô¡£20¿Í¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥Ô¥Ã¥Á³°¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
¡¡×¢»³´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¹Ô¤¦½é¤Î³èÆ°¤Ï¡¢2025Ç¯U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ê¤É¤Î²¤½£¶¯¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë2Ç¯´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î´ð½à¤Ã¤Æ²¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î´ð½à¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ë¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤À¤·¡¢¤¸¤ã¤¢Ã¯¤¬¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ïº¹¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¾å¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾å¼ê¤¯´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Áµ¢¤ë¤ä¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î1¤«·î¡¢2¤«·î¤Ç¤Þ¤¿À®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áê¼ê¤È¤Î3»î¹ç¤Ç´ð½à¤ò´¶¤¸¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎU-16ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬½ÐÈ¯Á°¤ËÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤¤¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¸å¤Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ñ¥¹¡¢¥í¥ó¥É¡¢¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤È¹Ô¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎºÇ¸å¤Ë20Ê¬¡ß1ËÜ¡¢11Ê¬¡ß1ËÜ¤Î¹ÈÇòÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¬¤±¤Ï¥Ó¥Ö¥¹ÀÄ¤¬GKÂçÀôÌ¤Íè(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¡¢±¦SB¿¹¸÷±ÑÅÍ(²¬»³U-18)¡¢CB±ó»³±Û(ÇðU-15)¡¢ºûÁÒÂó¿¿(ÀîºêF U-18)¡¢º¸SBÅÄÂ¼±Í¿Í(ÂçÊ¬U-15)¡¢ÃæÈ×¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀ¥²ì·ë¿Ã(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-15¢ªFCÅìµþ U-18)¤ÈÀÐÀîÅã¸è(ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â)¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢±¦SHº·²åÆü¸þ(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢º¸SHµÈß·Ñà²Ï(¾¾ËÜU-15)¡¢¤½¤·¤Æ³á»³Ï¡æÆ(FCÅìµþU-18)¤ÈÈÓÅÄÁóÀ¸(FC DIVINE)¤Î2¥È¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ó¥Ö¥¹²«¤ÏGK¥·¥å¥ë¥Ä·úÅÍ(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¡¢±¦SBÅÏÉôÄ¾¹¨(ÅìµþV Jr¥æ¡¼¥¹)¡¢CBÎÓÅ·²»(ÂçÊ¬U-15)¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎCB¾åÌîßê»ÎÏº(ÀîºêF U-15À¸ÅÄ)¡¢º¸SBÃÓÅÄÊâ¹°(Ì¾¸Å²°U-18)¡¢ÃæÈ×¤Ï¿¼Ã«ºó¶¦(Ì¾¸Å²°U-15)¤ÈÉÛÂÞÅÄ·ëÂÀ(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç±¦SHÀîÌîÀ»(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¡¢º¸SHÀÄ»³ÍÛ(¾ÅÆîU-18)¡¢¤½¤·¤Æã¦ÉôÎçÌ´(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°ËÆ£¹Ò(FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·)¤¬2¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡×¢»³´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Ç¯Á°¤Î»ÏÆ°»þ¤ÏÂçÀã¡£¤³¤ÎÆü¤âÄ«¤ÏÁ°Æü¤ÎÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢Àã¤¬²ò¤±¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥²¡¼¥à¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«È¯Åª¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹ÈÇòÀï¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¹¶ËÉÀï¤Ë¡£1ËÜÌÜ3Ê¬¡¢²«¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¤ÎÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤«¤é°ËÆ£¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤¿DF¤ÎÁ°¤ËÀø¤ê¹þ¤à¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÀèÀ©¤·¤¿¡£
1ËÜÌÜ3Ê¬¡¢²«¤ÎFWFW°ËÆ£¹Ò(FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·)¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©
¡¡²«¤Ï¾åÌî¤ÎÂÐ³Ñ¤Îº¸Â¥¥Ã¥¯¤«¤é±¦¤ÎÀîÌî¤¬DF¤òÇí¤¬¤·¤Æº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£ÀÄ¤â¥¡¼¥×ÎÏ¤Î¹â¤¤³á»³¤äµÈß·¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¡¢±¦SB¿¹¸÷¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤éº·²å¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤ÇÈÓÅÄ¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢²«¤ÏCBÎÓ¤ä¿¼Ã«¡¢ÉÛÂÞÅÄ¤¬½ÐÂÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¹¶·â¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢DF¥é¥¤¥óÁ´ÂÎ¤¬ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²«¤ÎCBÎÓÅ·²»(ÂçÊ¬U-15)¤¬½ÐÂÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦
¡¡10Ê¬¡¢²«¤Ï°ËÆ£¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥¡¡¼¤Ç¼õ¤±¤¿ÃÓÅÄ¤¬±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¤½¤Î¸å¤âÀîÌî¤Î¥¯¥í¥¹¤òÀÄ»³¤¬1¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤«¡¢º¸Ãæ´Ö¤Î¿¼Ã«¤ÎÅ¸³«¤Î¥Ñ¥¹¤Ç±¦SBÅÏÉô¤¬PA¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤âºûÁÒ¡¢±ó»³¤ÎÎ¾CB¤¬ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£ÀÐÀî¤äÀ¥²ì¤¬Ãæ±û¤«¤é²Ì´º¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢º¸SBÆâÂ¼¤âÃæÈ×¤È¤Î·¸¤ï¤ê¤«¤é¹¶¤á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¿·â¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î²«¤Ïã¦Éô¤é¤¬Á°¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¤«¤é¼çÆ³¸¢¡£¤¿¤À¤·¡¢¤è¤¯À¼¤Î½Ð¤Æ¤¤¤¿GK¥·¥å¥ë¥Ä¤ä¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëGKÂçÀô¤òÁ°¤Ë¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢1ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
ÀÄ¤ÎMF³á»³Ï¡æÆ(FCÅìµþU-18)¤È²«¤ÎMFÉÛÂÞÅÄ·ëÂÀ(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¤¬·ã¤·¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦
¡¡2ËÜÌÜ³«»ÏÄ¾¸å¡¢ÀÄ¤Î³á»³¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¬¡¢²«GK¥·¥å¥ë¥Ä¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£µÕ¤Ë²«¤Ï4Ê¬¡¢¿¼Ã«¤¬º¸Ãæ´Ö¤«¤é¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Èó¾ï¤Ë½À¤é¤«¤¤º¸Â¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀîÌî¤¬Æñ¤Ê¤¯Æ¬¤Ç·è¤á¡¢2-0¤È¤·¤¿¡£
²«¤ÎMFÀîÌîÀ»(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÆÍÇËÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤â
¡¡ÀÄ¤âÄ¾¸å¤Ë²¡¤·ÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°Ãæ±û¤ÇÇ´¤Ã¤Æº¸¤Ø¥Ñ¥¹¤ò繫¤°¡£ºÇ¸å¤Ïº·²å¤¬Àµ³Î¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ºÆ¤Ó1ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤Ë³á»³¤Èº·²å¤¬·¸¤ï¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢²«¤Ï11Ê¬¡¢º¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤¬Ãæ¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ê¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤Çã¦Éô¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÀÄMFº·²åÆü¸þ(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¤Ï1¥´¡¼¥ë
2ËÜÌÜ½ªÎ»´ÖºÝ¡¢²«FWã¦ÉôÎçÌ´(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¤¬1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤Æ¥´¡¼¥ë
¡¡¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¹ÈÇòÀï¤Ï¤³¤³¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¸å¤ËÃ»»þ´Ö¤ÇÃåÂØ¤¨¤ä°ÜÆ°¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ø²æ¤Ç¹ÈÇòÀï½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÅÚ°æ¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎºûÁÒ¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°ËÆ£¤È¾åÌî¤òÄÉ²Ã¾·½¸¡£×¢»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë´Ä¶¤È»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿ÊÊâ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¤½¤ì¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤ÎÂ®ÅÙ¤òÂ®¤¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡£ºòÇ¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÊ£¿ô¡£20¿Í¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥Ô¥Ã¥Á³°¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)