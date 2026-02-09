iLiFE!¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖBRAVE GROOVE¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
Â¿¤¯¤ÎZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢iLiFE! ¤Î¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¾¤Ë¤ÆËè½µÆüÍËÄ«9»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó´°Á´¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¡£2026Ç¯1·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤Î¿·ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡¢iLiFE!¤Î¡ÖBRAVE GROOVE¡×¤Ë¡£ºîÃæ¤Ç¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¥Î¥¤¥º¤ä¥Ð¥°¤Ê¤É¤Î¡È¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤â°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë»ëÅÀ¤òÉ½¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBRAVE GROOVE¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤«¤é¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£iLiFE!È×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÊÌÈ×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Á´10·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î¤Ë¤ÏK¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëiLiFE!¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖBRAVE GROOVE¡×
2026Ç¯2·î11Æü ÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/BRAVEGROOVE
¢¨ÇÛ¿®Æü¤è¤ê¥ê¥ó¥¯¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØBRAVE GROOVE¡Ù
2026Ç¯3·î31ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§Á´·ÁÂÖ¡ï2,250¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
¡ÖBRAVE GROOVE¡×Â¾¡¡Á´5¶Ê¼ýÏ¿
Á´10¥¿¥¤¥×³ÆÈ×¶¦ÄÌ¤Î4¶Ê¤È¥¿¥¤¥×¤´¤È¤Î¸ÂÄê¼ýÏ¿¤ò´Þ¤à³Æ5¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿¡ª
¡ÚTYPE-A¡Û
01. BRAVE GROOVE
02. iLiFE! SE ¢¨TYPE-A¸ÂÄê¼ýÏ¿
03.´°Á´¾¡ÍøLove&Good !
04.¥¥å¥ó¤È¥¯¥é¥Õ¥È
05.¥æ¥á¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°
(¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌÈ×¤Ï¡¢M-2 BRAVE GROOVE solo ver.¼ýÏ¿)
¡ÚTYPE-A¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42669
¡ÚTYPE-B<¤¢¤¤¤¹È×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42670
¡ÚTYPE-C<¶õ»í¤«¤ì¤óÈ×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42671
¡ÚTYPE-D<¿´²Ö¤ê¤êÈ×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42672
¡ÚTYPE-E<Ê¡´Ý¤¦¤µÈ×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42673
¡ÚTYPE-F<¼ãÍÕ¤Î¤¢È×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42674
¡ÚTYPE-G<Æú±©¤ß¤ËÈ×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42675
¡ÚTYPE-H<¾®·§¤Þ¤àÈ×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42676
¡ÚTYPE-I<½ãÎæ¤ß¤È×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42677
¡ÚTYPE-J<ÎøÀ±¤Ï¤ë¤«È×>¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCP-42678
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¤ÎCD¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÅµ²ñ¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
CD¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²ò¶ØÍ½Äê¡£
¡ÖBRAVE GROOVE¡×iLiFE!¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°Ã±ÆÈ¸ø±é
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)
OPEN17:00 / START18:00¡¡Zepp DiverCity (TOKYO)
¡öËÜ¸ø±é¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÆÃÅµ²ñ¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
2026Ç¯3·î22Æü(Æü) @¿À¸ÍË¿½ê
2026Ç¯3·î29Æü(Æü) @Ì¾¸Å²°Ë¿½ê
2026Ç¯3·î31Æü(²Ð) @ÅìµþË¿½ê
¡ãiLiFE! ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
HEROINES½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡Ö»ä(£é)¤Èµ®Êý(¡ª)¤Çºî¤ë¥¢¥¤¥É¥ë(£é)¥é¥¤¥Õ(LiFE)¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥í¥¢¤Ç¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ëÇ®ÎÌ¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯8·î¤ËËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£
¤½¤·¤ÆÍâÇ¯2025Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Ì´¤ÎÉñÂæ ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
iLiFE!¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://ilife-heroines.com/