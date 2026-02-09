この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい今週の天気、気象予報士が解説。大雪から一転「春の暖かさ」に、雪崩・落雪への注意も

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【週間解説】季節前進 高温と久しぶりにまとまった雨」と題した動画を公開。2月9日からの週は冬型の気圧配置が緩み、全国的に気温が上昇。春の訪れを感じさせる陽気となる一方、週半ばには太平洋側でまとまった雨が降る見込みだと解説した。



松浦氏はまず、「今週は冬型の気圧配置になりにくい」と指摘。先週末の厳しい寒さや大雪とは対照的に、暖かい空気が流れ込みやすくなるという。その理由として、上空の偏西風が日本付近で北に蛇行する「正偏西」の状態となり、寒気が南下しにくいことや、冬型の気圧配置を強める大陸の高気圧が弱いことを挙げた。これにより、「春のような気圧配置」に近づき、気温が上昇する仕組みだと説明した。



週の前半、特に11日（水）には前線の活動が活発化し、太平洋側の地域を中心に雨が強まる見込みだ。松浦氏は「久しぶりにまとまった雨」となり、乾燥の解消が期待できるとした。気温が高いため、西日本や東日本の太平洋側では山沿いでも雪ではなく雨で推移する所が多くなる見通しだ。一方、雪が降る地域では、気温が高いために「かなり湿った雪」になるとして、雪崩や落雪への注意を促した。



週の後半から週末にかけてはさらに気温が上昇する。週間予報では、東京で15日（日）に18℃、鹿児島では20℃に達する予想が示された。松浦氏は、先日の大雪で多くの雪が積もった地域では、この気温上昇と雨によって融雪が進むため、「雪崩、落雪に十分な注意が必要」と呼びかけた。



厳しい寒さから一転して春の陽気が訪れる今週。季節の変わり目特有の天気の変化に注意しつつ、少し早い春の訪れを感じられる一週間となりそうだ。