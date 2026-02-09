³Ñ³¦Æþ¤ê¤ò¸¡Æ¤¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ï¡×Ä«ÀÄÎ¶¤âÂÀ¸ÝÈ½¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤òÇË¤Ã¤¿²ÖÅÄ½¨¸×¡È°Û¿§¤Î·ÐÎò¡É
¡Ö¤½¤Î²ÄÇ½À¤âÁ´Á³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥ó¥´¥ë¤ØÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÅÄ½¨¸×Áª¼ê¤È¸µ²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡¢NFL¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÅÄ½¨¸×¡Ê24¡Ë¤¬¡¢º£½©¤Þ¤Ç¤ÎÂçÁêËÐÆþ¤ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¼¤á¤¿¤éÁêËÐ³¦¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÈËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÖÅÄ¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÈÁêËÐ³¦¤Î»êÊõ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ïºà¤ÎÊóÆ»¤Ë¡ÖÁêËÐ³¦¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÈà¤¬¤É¤Î¶¥µ»¤òÁª¤Ö¤Î¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤ÎÉô²°¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤ÉÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
36Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡ÖÅ·ºÍ¡×
¡¡²ÖÅÄ½¨¸×¤Ï2001Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¾®³Ø2Ç¯¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿Éã¤È½ÀÆ»»ØÆ³¼Ô¤ÎÊì¤È¤¤¤Ã¤¿³ÊÆ®µ»°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¤ÎÁêËÐÂç²ñ¸Ä¿ÍÀï¤ÇÍ¥¾¡¡¢2Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2020Ç¯¡¢ÆüÂÎÂçÁêËÐÉô1Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¡×¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¡£Âç³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤Î¥¢¥Þ²£¹Ë¤Ï¡¢µ×Åè·¼ÂÀ¡Ê¸µËëÆâ¡¦µ×Åç³¤¡Ë°ÊÍè36Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÁêËÐ¶¥µ»¤Î½ÅÎÌµé·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüÂÎÂç¤Ç1³ØÇ¯¾å¤ÎÃæÂ¼ÂÙµ±¡Ê¸½¡¦²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ë¤òÇË¤ê¡¢À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ïºà¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤Ë¿Ê¤ó¤À»þ¤ËËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬³Ñ³¦Æþ¤ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢²¶¤¬¥¢¥á¥Õ¥È¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³ëÆ£¤È¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶¥µ»Å¾¸þ¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¯¤·¤ÆÁêËÐ¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¡ØNumber Web¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¤ËË¡Âç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¥É¡¼¥à¼Ò¤ÎCEO¡ÊÅö»þ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ç¥¢¥á¥Õ¥È¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Î¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ø»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÆüËÜ¿Í½é¤ÎNFLÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬
¡¡¤½¤Î¸å²ÖÅÄ¤Ï2023Ç¯¤Ë¥³¥í¥é¥É½£Î©Âç³Ø¤ËÊÔÆþ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥é¥¤¥ó¡ÊDL¡Ë¡£186¥»¥ó¥Á¡¢133¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í½é¤ÎNFLÁª¼ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·2024Ç¯¤Ë±¦¸ª¤òÃ¦±±¡£Âç³Ø3Ç¯»þ¤«¤é¤ÎÊÔÆþ¤ÇÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯NFL¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2025Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄü¤á¡¢2026Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëNFL¤Î³°¹ñ¿ÍÏÈ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÀìÇ°¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NFL¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼êÈ¯·¡¥×¥í¥°¥é¥à¡ØPP¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²ÖÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»²²Ã»ñ³Ê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ºNFLÆþ¤ê¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÁêËÐ¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎWWE¤Ø¤ÎÆ»¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¤¦¤Á¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ²¿¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ºòÇ¯7·î¡¢²ÖÅÄ¤Ï¸µ²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶¤«¤é¤ÎDM¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»³ÅÐ¤ê¡¢¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Ê¤É¤Ç¿´¿È¤òÃÃ¤¨¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¹ñÌ±Åªº×Åµ¡Ø¥Ê¡¼¥À¥à¡Ù¤ÎµÇ°Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Î¡ÖÂç´Ø¡×¤Ë¤â¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÄ«ÀÄÎ¶¤«¤é¤â¡ÖÂçÁêËÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ï¤À¤è¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿·Äï»Ò¸¡ºº¤Î¼õ¸¡»ñ³Ê¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö23ºÐÌ¤Ëþ¡×¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¼Ô¡¢³Æ¶¥µ»¤Ç¹â¹»°Ê¾å¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¼Ô¤Ê¤É¤Ï¡Ö25ºÐÌ¤Ëþ¡×¤Þ¤Ç¼õ¸¡²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç9·î¤Î½©¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÂç²£¹Ë¤«¤é¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿°ïºà¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¸«¼é¤ê¤¿¤¤¨¡¡£