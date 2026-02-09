ブロガーのつんさんの漫画「トリプルインフルエンザ」が、Xで合計2300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

子ども2人が同時に発熱し、母はつきっきりで看病に追われていました。すると深夜になって、母自身の体にも異変が現れはじめ…という内容で、読者からは「少し前のわが家です」「流行っているので、ヒヤヒヤです…」「いざというときのために読み返しています」などの声が上がっています。

母も体力限界…家庭内インフルのリアル

つんさんは、Xやブログ「つんの日常ブログ」で育児漫画やエッセー漫画を発表しています。2020年に『つんのいちぞく』（KADOKAWA）を出版しました。つんさんに作品について話を聞きました。

※この漫画の続きはKindleで読むことができます。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

つんさん「ネット上で同じ症状の人の体験談を読み、それに励まされてきた経験から、『自分のレポートもまた、誰かの参考になれば』という思いで描きました」

Q.家族間でこれだけインフルエンザが広がったのは初めてだったのでしょうか。

つんさん「これまでにも家族が感染したことはありましたが、ここまで広がったのは初めてでした」

Q.親子でインフルエンザだと分かったときの心境を教えてください。

つんさん「この後の看病のことなどを考えると不安しかなかったので、いったん考えることをやめました」

Q.つんさんご自身がインフルエンザにかかったのは、久しぶりだったのですか。

つんさん「久しぶりではありませんでした。ただ、前回は家族が順番にインフルエンザになったので、その点は助かっていました」

Q.家族全員がインフルエンザにかかったとき、特に大変だったことは何ですか。

つんさん「自分自身も高熱で体調がすぐれない中で、子どもたちを看病するのがつらかったです。でも子どもたちが心配で自分の熱どころではありませんでした…」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

つんさん「同じような状況の人から、『不可避ですよね…』『少し前のわが家です』など、共感のコメントをいただきました」