超豪華な女子会!? 元なでしこ鮫島彩が“レジェンド女子トリオ”との貴重な一枚を公開！「とても楽しい現場でした」
元なでしこジャパンの鮫島彩さんが公式インスタグラムを更新。意外なメンバーとのスマイルショットを公開した。
38歳の人気者は「I♡adidas」と題して、「とても楽しい現場でした お楽しみにー!!!!」と予告編的なメッセージを添えて、一枚の写真を投稿。小窓のようなところから顔を覗かせているのは鮫島さんとなでしこジャパンでの盟友・岩渕真奈さん、そして現役アスリートの阿部詩（柔道）、渋野日向子（女子ゴルフ）という豪華な顔ぶれだ。
いずれもアディダスと契約を結ぶトップアスリートたち。いったいどんな集まりだったのか、今後の報告が気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】元なでしこ鮫島彩が公開した“超豪華アスリート女子たち”との一枚をチェック！
