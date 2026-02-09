現役引退後は幅広い活動を続けている鮫島さん。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　元なでしこジャパン鮫島彩さんが公式インスタグラムを更新。意外なメンバーとのスマイルショットを公開した。

　38歳の人気者は「I♡adidas」と題して、「とても楽しい現場でした　お楽しみにー!!!!」と予告編的なメッセージを添えて、一枚の写真を投稿。小窓のようなところから顔を覗かせているのは鮫島さんとなでしこジャパンでの盟友・岩渕真奈さん、そして現役アスリートの阿部詩柔道）、渋野日向子（女子ゴルフ）という豪華な顔ぶれだ。

　いずれもアディダスと契約を結ぶトップアスリートたち。いったいどんな集まりだったのか、今後の報告が気になるところだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
