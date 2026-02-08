城島茂とSixTONESの森本慎太郎、髙地優吾の3人が、森でポーズを決めたオフショットを、『ザ！鉄腕！DASH!!』公式Xが公開した。

【写真】城島茂、森本慎太郎、高地優吾が美しく体を傾けたフォーメーション披露

■DASH島で“モリケルジャクソン”再び

日本テレビ系で放送中の『ザ！鉄腕！DASH!!』公式Xが、「DASHオフショット」として撮影中の一コマを公開。

頭にねじったタオルを巻いた城島を中央に、前には城島と同じくタオルを頭に巻いた森本と、後ろには髙地が囲むように位置し、傾斜のある地面と平行になるようにして体を傾げる3人。その様子は、マイケル・ジャクソンのダンスの一コマのよう。

「モリケルジャクソン爆誕の地で信号機トリオフォーメーション」に続いて、マイケルジャクソンなりきり」と絵文字を添えて綴ったように、同番組のロケの合間にマイケル・ジャクソンのマネをしたところを撮影したようだ。最後に「OAでも名シーンお届け お見逃しなく」と結んだ。

「モリケルジャクソン」「こちケルジャクソンも爆誕？」とコメントが寄せられていた。

