韓国ドラマ「美女と純情男」第50話〜第54話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
「テレ東プラス」では、2月9日（月）〜2月13日（金）放送、第50話〜第54話のあらすじを紹介する。
【2月9日（月）放送 第50話】
ミジャは、自分を見捨て広い家で暮らし、お金の管理は自分ですると主張するジヨンに腹を立てる。
そんな中、スンジョンから支援を受けたジヨンは、ジンダンに残りの借金を返済するために会いに行く。ジヨンを繋ぎとめようとネックレスをプレゼントするジンダンの前にテヒが現れ、二股をかけていたことがバレて結婚が破談になる。
一方、交通事故を経験したジンテクは、自分たちの代わりにマリと会社を守ってくれる人が必要だと考え…。
【2月10日（火）放送 第51話】
ジンテクがピルスンを養子に迎えると宣言し、ジンダンは激昂する。エギョからその話を聞いたサングは、マリさえいなくなればAPPはジンダンのものになると考え動き出す。
一方、マリを守る自信がなく告白の返事をためらっていたドジュンだが、お互いに正直な気持ちを伝え、2人は付き合うことに。
そんな中、マリはピルスンと食事をするために会社を訪ねる。そこでピルスンは、マリに向かって猛スピードで走ってきた車から守ろうとして大ケガを負い…。
【2月11日（水・祝）放送 第52話】
ジンテクはピルスンを養子にしたい気持ちが強まるが、ピルスンには提案を断られてしまう。
そんな中、スヨンとソニョンがグルになってAPPを乗っ取るつもりだと考えたエギョは、コバン食堂に乗り込む。養子縁組の話を聞いたソニョンは、スヨンたちがピルスンを奪うつもりだと感じて怒りをあらわにする。
一方、ジヨンは枕営業の真相を知るために、疑いをかけられたホテルを訪れる。ジヨンに遭遇したピルスンは、ジヨンが完全に記憶を取り戻したと気付き…。
【2月12日（木）放送 第53話】
枕営業の濡れ衣を着せられた記事の相手がファン･ジョンシクという無名俳優だと知ったジヨンは、その男について調べようとする。しかし、ジヨンがドラだとバレるのではないかと不安を感じるピルスンは、一緒に濡れ衣を晴らそうと提案する。
一方、サングが気に入らないジンダンは、お金を渡す代わりにエギョと別れるよう要求し、暴言を吐く。さらに、ジヨンのことを諦めきれず執着するジンダンは、ジヨンとの婚約の記事を出し…。
【2月13日（金）放送 第54話】
ジンダンの度が過ぎる行動に怯えるジヨンを守るために、ピルスンは養子縁組の話を受ける代わりに、ジンテクに婚約の記事を下してもらうようお願いする。そのことに激怒したジンダンは、ピルスンに殴りかかり警察沙汰になる。
一方、マリはドジュンとの交際を家族に打ち明けるが、ジンテクはよく思わない。
そんな中、ギャンブルで使うお金を得ようと、ミジャは言葉巧みにマリにお金の無心をする。マリはすぐに2億ウォンを入金してしまうが…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
