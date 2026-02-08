日本人女子レスラーがサウジアラビアでの大会で着用したカラフルなスペシャル・コスチュームを公開。試合では痛恨の凡ミスに落ち込む姿も、妖艶なルックスにファンから絶賛の声が数多く寄せられた。

【画像】日本人女子、ラバースーツ風ギアで“意味深”表情の自撮り

WWEスーパースターのカイリ・セインが自身のXを更新。サウジアラビア大会で使用した青と紫を基調としたカラフルなコスチューム写真を投稿し、話題を集めている。

「.......」と謎のメッセージとともにアップしたこの投稿で、カイリは鮮やかな青と紫を基調としたコスチュームを披露。中東での肌の露出を抑えたドレスコードに対応したボディスーツ姿だが、カイリの世界観を見事に表現した妖艶なコスチュームには、いいね1.4万件、リポスト800件など圧倒的な支持が集まった。

一方で、投稿した写真の浮かない表情も気になるところ。「ロイヤル・ランブル」では、登場すぐにアシストを宣言していた盟友アスカとのニアミスで失格に追い込む痛恨のミステイク。しかも宿敵のイヨ・スカイとの攻防中での出来事で、試合後にはこっぴどくアスカの叱責を受けていた。

そんな背景を知ってか、ファンからは「あなたは一番きれいな女性だ」「私のブックのなかではカイリはいつも勝者だ」「この驚くほど明るい衣装を見ると、カイリが生きているネオンサインのように見える」など、勇気づけたり容姿やパフォーマンスを褒める声が多数を占めた。また「あなたは完璧なヒールになると思う」「アグレッシブにレスリングする姿が見たい。デーモンパイレーツみたいに」「アスカを裏切る日をまだ待ってるよ」とアスカの支配からの卒業を促す声や、姐さんの機嫌とカイリを気遣い「帰りの飛行機でアスカの隣に座れましたか」といった問いかけも寄せられた。

「ロイヤルランブル」でカイリがアスカに対して見せた失策は、女子タッグ王座陥落とあわせてカイリの今後のキャラクター展開やアスカとのタッグチームの行方、さらにはヒールターンの可能性など複数の選択肢を残している状況だが、今の荒れる女子タッグ戦線には“カブキウォリアーズ”の存在は不可欠との意見も多い。一部のファンの間で根強いシングル戦線での活躍など、カイリの今後の去就に注目が集まる。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved