俳優の須賀健太が高校時代に片思いの子と楽しんだデートを回顧。その数日後に衝撃的な事実が判明したことを明かし、スタジオに「こわ！」と悲鳴が上がった。

【映像】須賀健太 衝撃の失恋を経験した高校時代の姿

2月7日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#1のスタジオトークで、ゲストの須賀が「初出し恋エピソード」を披露。「高校時代に好きだった女の子がいて、めっちゃ片思いだったんです」と甘酸っぱい青春時代の思い出を語った。

須賀は「クレープデートをしたんです。高校生が憧れるようなシチュエーションで、『生クリームついてるよ』みたいな」と説明。まるで恋人のようなやりとりに、「多少なりとも僕のことをいいと思ってくれてるのかな」と感じたという。

しかし、デートから1週間ほど経った後、「（片思い相手に）年上の彼氏がいるってことが判明して…」と、衝撃の事実が発覚。タレント・なえなのら女性MC陣は「え、待って！？」、お笑いコンビ・見取り図のリリーも「こわ！」と悲鳴を上げた。

その子の髪型はボブに近かったそうで、リリーが「なえなのちゃんくらい？」と聞くと、須賀は「見たら思い出しちゃうかも（笑）」と回答。コメントしづらいトークに、なえなのは「どうしようもない！（笑）」とツッコミを入れて笑いを誘っていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリ（賞金300万円）が決定する。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣となえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第1話ゲストに須賀が登場した。