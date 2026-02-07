この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護士YouTuberのはたつんが、自身のYouTubeチャンネルで「【解答速報】介護福祉士国家試験！世界最速で解答速報出します！！！」と題した動画を公開。第38回介護福祉士国家試験の解答速報として、Aパート（問題1～60）の解答を発表した。

動画は、試験を終えた受験者への労いの言葉から始まり、早速Aパートの解答速報へと移る。はたつん氏が問題1から60まで、各問題の正答番号を順番に読み上げる形式で進行した。動画内では科目ごとに区切りが設けられており、「社会の理解」「人間関係とコミュニケーション」「生活支援技術」といった分野の解答を順次確認できる。

また、動画の最後には今後の予定についても告知された。BパートおよびCパートの解答については、動画概要欄に記載されている解答速報ページで確認できるとのことだ。さらに、同日18時からは講師を招き、ウェルミーチャンネルにて生配信を実施すると発表。生配信では、「解答解説」や「予想合格ライン発表」のほか、受験者を労う「お疲れ様会」も開催する予定である。はたつん氏は「どこよりも早く発表をします」と述べ、視聴を呼びかけた。

第38回介護福祉士国家試験のAパートを受験した方は、本動画で自己採点が可能である。Bパート・Cパートの解答は概要欄の特設ページで確認し、18時からの生配信でより詳細な解説や合格ライン予想をチェックすることができる。

YouTubeの動画内容

00:17

解答速報Aパート開始（問題1~）
00:56

科目「社会の理解」解答
01:37

科目「人間関係とコミュニケーション」解答
02:14

科目「生活支援技術」解答
04:02

生配信での解答解説と合格ライン予想を告知

関連記事

「利用者さんをSNSにあげてよかったのか」介護士が“炎上動画”に苦言、SNS利用の軽率さに警鐘

「利用者さんをSNSにあげてよかったのか」介護士が“炎上動画”に苦言、SNS利用の軽率さに警鐘

 「こんな仕事も？」介護士が1日体験して分かった施設長の意外な業務内容

「こんな仕事も？」介護士が1日体験して分かった施設長の意外な業務内容

 現役介護士が訴える現場の疲弊。「当たり前みたいな扱い」にすり減る心、感謝なき労働環境の構造的盲点とは

現役介護士が訴える現場の疲弊。「当たり前みたいな扱い」にすり減る心、感謝なき労働環境の構造的盲点とは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

はたつん介護士_icon

はたつん介護士

YouTube チャンネル登録者数 4.95万人 1630 本の動画
】#はたつん
youtube.com/channel/UCjm7tZhNDHAYQMAFaDeas6Q YouTube