「強いな」「ちょっと格が違った」広島、圧巻３発快勝で開幕白星スタートに称賛の声続々！「これがJ１昨年４位」
サンフレッチェ広島は２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第１節でV・ファーレン長崎と敵地で対戦。３−１で勝利し、好スタートを切った。
序盤は長崎の速攻を受け、守勢に回った。しかし、組織的な守備で守り切り、逆に徐々に攻勢に出ると、35分に中野就斗のゴールで先制する。
後半に入ってさらにペースを掴むと、50分に新加入の鈴木章斗が一瞬の隙を突いて右足でゴールに流し込み追加点。さらにその４分後には、素早いカウンターから川辺駿がチームの３点目を決め、終盤に１点を返されたものの、しっかりとリードを守り切った。
盤石な試合運びでしっかりと勝利を手にした広島に、SNS上でファンからは「強いな」「これがJ１昨年４位」「長崎めちゃいいサッカー！そこから３点取ってる広島怖すぎる…」「佐々木翔と荒木不在でも長崎を圧倒」「ちょっと広島は格が違った」といった称賛の声が相次いだ。
開幕白星スタートとなった広島。次節は14日、ホームでファジアーノ岡山と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
