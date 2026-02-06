¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë³¨ËÜ¤È¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿Þ´Õ¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×
2026Ç¯¡Ö¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î ¤ª¤¢¤½¤Ó¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÍÎÉþ¤ä¤ª¤á¤«¤·¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¾ë¤Ê¤É¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó ¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¤Î¤º¤«¤ó ¤¤»¤«¤¨¥·¡¼¥ë¤Ä¤¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×³¨ËÜ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î ¤ª¤¢¤½¤Ó¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¿¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó ¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¤Î¤º¤«¤ó ¤¤»¤«¤¨¥·¡¼¥ë¤Ä¤¡×
©Gakken 2026
²Á³Ê¡§510±ß(ÀÇ¹þ)¡Á ¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Î½êºßÃÏ°è¡¦Î©ÃÏ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¡ÁÌó5½µ´Ö(Í½Äê)
ÈÎÇä»þ´Ö¡§Á´±Ä¶È»þ´ÖÃæ
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×2026Ç¯Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢³¨ËÜ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î ¤ª¤¢¤½¤Ó¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¡¢¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó ¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¤Î¤º¤«¤ó ¤¤»¤«¤¨¥·¡¼¥ë¤Ä¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
³¨ËÜ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î ¤ª¤¢¤½¤Ó¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Îºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¤Î¤º¤«¤ó¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÍÎÉþ¤ä¤ª¤á¤«¤·¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¾ë¤Ê¤É¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¤¥é¥¹¥È¿Þ´Õ¡£
¿Þ´Õ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
³¨ËÜ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î ¤ª¤¢¤½¤Ó¥Ö¥Ã¥¯¡×
©yokomizoyuri
¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Îºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¡£
©yokomizoyuri
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÊë¤é¤¹¡¢Æ°Êª¤ä¿¢Êª¡¢¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¡È¤Ê¤ó¤â¤Î¡É¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢Ãµ¤·³¨¤ä´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡¢ÌÂÏ©¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
©yokomizoyuri
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡È¤Ê¤ó¤â¤Î¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó ¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¤Î¤º¤«¤ó ¤¤»¤«¤¨¥·¡¼¥ë¤Ä¤¡×
©Gakken 2026
¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó ¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¤Î¤º¤«¤ó ¤¤»¤«¤¨¥·¡¼¥ë¤Ä¤¡×¤Ï¡¢Gakken¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¡Ø³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó ¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¤Î¤º¤«¤ó¡Ù¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡£
©Gakken 2026
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÍÎÉþ¤ä¤ª¤á¤«¤·¡¢¤ª¾ë¤Ê¤É¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¤¥é¥¹¥È¿Þ´Õ¤Ç¤¹¡£
©Gakken 2026
ÉÕÏ¿¤Î¥É¥ì¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªÉ±ÍÍ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÍ·¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
©Gakken 2026
¿Þ´Õ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¿Þ´Õ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¡Ö¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿·ºî¤Î³¨ËÜ¤È¿Þ´Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£
2026Ç¯2·î13Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×³¨ËÜ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î ¤ª¤¢¤½¤Ó¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¡¢¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö³Ø¸¦¤Î¤¨¤Û¤ó¤º¤«¤ó ¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¤Î¤º¤«¤ó ¤¤»¤«¤¨¥·¡¼¥ë¤Ä¤¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¡Ö³¨ËÜ¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡×¤Ï¤ª¤è¤½2¥ö·î¤Ç¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹
¢¨¥ß¥Ë¿Þ´Õ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥ÈÍÑ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¿Þ´Õ¤Ç¤¹
¢¨Å¾Çä¤Þ¤¿¤ÏºÆÈÎÇä¤½¤ÎÂ¾±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ØÆþ¤Ï±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤ÎÃíÊ¸¤â±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨QR¥³¡¼¥É¤Ï¡¢ê¥Ç¥ó¥½¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë³¨ËÜ¤È¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿Þ´Õ¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡× appeared first on Dtimes.