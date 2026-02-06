山下智久、モエ・エ・シャンドン“SHARE THE LOVE”コレクションのバレンタインビジュアルに登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シャンパン メゾン「モエ・エ・シャンドン」は、メゾンの理念である、人と人との繋がりや愛、セレブレーションをコンセプトにデザインした限定商品“SHARE THE LOVE（シェア ザ ラブ）”コレクションを10月31日より全国にて販売中。

このたび同コレクションのなかから、バレンタインにぴったりなピンク色に染まったロゼシャンパン“モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル シェア ザ ラブ”を愉しむモエ・エ・シャンドンのフレンズ オブ ザ ハウスを務める山下智久の特別バレンタインビジュアルが公開された。

■エレガントなバレンタインの過ごし方を提案

今回の特別ビジュアルでは、大切な人と過ごすひとときや、想いを届ける瞬間を通じて、想いをシェアする季節にふさわしい、エレガントなバレンタインの過ごし方を提案。ぜひモエ・エ・シャンドンとともに、想いを分かち合う特別なひとときを楽しみ、素敵なバレンタインを過ごしてみよう。

モエ・エ・シャンドンは“SHARE THE LOVE” コレクションを通じて、想いを手渡す瞬間と、分かち合う時間の歓びをお届け。鮮やかなピンクの輝きを纏った“モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル シェア ザ ラブ”は、バレンタインのムードに寄り添う一本。華やかな果実味とエレガントな余韻が、乾杯の瞬間をいっそう印象的に引き立てる。その他、商品詳細はモエ・エ・シャンドンのサイトで。

