【龍が如く Powered by 日本統一】 2月10日 配信予定

　セガは、Amazon Prime Videoにて実写ドラマ「龍が如く Powered by 日本統一」の配信を2月10日より開始する。

【「龍が如く Powered by 日本統一」予告編【プライムビデオ にて2月10日（火）から配信決定！】】

　「龍が如く Powered by 日本統一」は、セガの「龍が如く」シリーズを題材とした実写化作品。今回配信が行なわれる「龍が如く Powered by 日本統一」は、任侠作品「日本統一」の制作チームが送る映像コンテンツで、2月12日に発売予定の「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」へ繋がる物語が描かれる。

　主要キャストとしては「日本統一」で主演・総合プロデュースを務める本宮泰風さんが桐生一馬役を担当。さらに真島吾朗役の山口祥行さんが同じく主演を務め、錦山彰役の中谷一博さん、伊達真役の松田賢二さんらが出演する。

　全3話構成のエピソードとなり、各話の場面写真も合わせて公開されている。

「龍が如く Powered by 日本統一」出演者一覧（敬称略）

・本宮泰風
・山口祥行
・中谷一博
・松田賢二
・武田幸三
・勝矢
・北代高士
・逢沢りな
・愛加あゆ
・緒方彩椰
・舘 昌美
・結城貴史
・かたせ梨乃
・古井榮一
・松田一三
・中野英雄
・寺島 進
・菅田 俊

第1話 場面写真

第2話 場面写真

最終話 場面写真

(C)SEGA