「龍が如く」の実写ドラマ「龍が如く Powered by 日本統一」が2月10日よりAmazon Prime Videoにて配信決定桐生一馬や真島吾朗を実写キャストが演じる新作ドラマ
【龍が如く Powered by 日本統一】 2月10日 配信予定
セガは、Amazon Prime Videoにて実写ドラマ「龍が如く Powered by 日本統一」の配信を2月10日より開始する。【「龍が如く Powered by 日本統一」予告編【プライムビデオ にて2月10日（火）から配信決定！】】
「龍が如く Powered by 日本統一」は、セガの「龍が如く」シリーズを題材とした実写化作品。今回配信が行なわれる「龍が如く Powered by 日本統一」は、任侠作品「日本統一」の制作チームが送る映像コンテンツで、2月12日に発売予定の「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」へ繋がる物語が描かれる。
主要キャストとしては「日本統一」で主演・総合プロデュースを務める本宮泰風さんが桐生一馬役を担当。さらに真島吾朗役の山口祥行さんが同じく主演を務め、錦山彰役の中谷一博さん、伊達真役の松田賢二さんらが出演する。
全3話構成のエピソードとなり、各話の場面写真も合わせて公開されている。
「龍が如く Powered by 日本統一」出演者一覧（敬称略）
・本宮泰風
・山口祥行
・中谷一博
・松田賢二
・武田幸三
・勝矢
・北代高士
・逢沢りな
・愛加あゆ
・緒方彩椰
・舘 昌美
・結城貴史
・かたせ梨乃
・古井榮一
・松田一三
・中野英雄
・寺島 進
・菅田 俊
第1話 場面写真
第2話 場面写真
最終話 場面写真
(C)SEGA