【龍が如く Powered by 日本統一】 2月10日 配信予定

セガは、Amazon Prime Videoにて実写ドラマ「龍が如く Powered by 日本統一」の配信を2月10日より開始する。

【「龍が如く Powered by 日本統一」予告編【プライムビデオ にて2月10日（火）から配信決定！】】

「龍が如く Powered by 日本統一」は、セガの「龍が如く」シリーズを題材とした実写化作品。今回配信が行なわれる「龍が如く Powered by 日本統一」は、任侠作品「日本統一」の制作チームが送る映像コンテンツで、2月12日に発売予定の「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」へ繋がる物語が描かれる。

主要キャストとしては「日本統一」で主演・総合プロデュースを務める本宮泰風さんが桐生一馬役を担当。さらに真島吾朗役の山口祥行さんが同じく主演を務め、錦山彰役の中谷一博さん、伊達真役の松田賢二さんらが出演する。

全3話構成のエピソードとなり、各話の場面写真も合わせて公開されている。

「龍が如く Powered by 日本統一」出演者一覧（敬称略）

・本宮泰風

・山口祥行

・中谷一博

・松田賢二

・武田幸三

・勝矢

・北代高士

・逢沢りな

・愛加あゆ

・緒方彩椰

・舘 昌美

・結城貴史

・かたせ梨乃

・古井榮一

・松田一三

・中野英雄

・寺島 進

・菅田 俊

第1話 場面写真

第2話 場面写真

最終話 場面写真

(C)SEGA