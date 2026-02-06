『嵐』櫻井翔　『Snow Man』目黒蓮に関する情報に「ツッコミ殺到」　“修正”する事態に

ブログ更新でまさかの騒動が

『嵐』の櫻井翔（44）が、１月15日に会員サイト「FAMILY CLUB web」のブログを更新。『Snow Man』の目黒蓮（28）に関するエピソードをつづったところ、ツッコミの声が相次いでしまった。SNSで騒ぎになった結果、ブログの文章に変化が生じたという。

「FAMILY CLUB web」内の櫻井の個人ページ「オトノハ」は、毎月15日の更新が定番となっている。今年、最初にアップされた15日付のブログでは、年明けにSnow Man・目黒などの後輩から新年の挨拶の連絡が来ていたことを切り出した。

目黒といえば、’25年12月31日に東京ドームで行われたSTARTO ENTERTAINMENTアーティストによる年越しライブ『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』（通称『カウコン』）で、『嵐』の楽曲「Still…」をカバー。

グループの垣根を越えたメンバーが一夜限りのコラボレーションを披露するという「シャッフルメドレー」コーナーにて、同期の『timelesz』原嘉孝（30）や、『なにわ男子』長尾謙杜（23）、『Travis Japan』中村海人（28）、松倉海斗（28）、『Aぇ! group』小島健（26）とともに歌唱したのだ。

「櫻井いわく、目黒から『カウコン』で原と『歌わせてもらいました』という趣旨のメッセージをもらったそうです。なお、目黒と原は同期入所であり、ジュニア時代は『宇宙Six』というグループで一緒に活動していた間柄。櫻井は１月７日から始まったNetflixの配信で『カウコン』の本編を見たといい、かつて『嵐』の後ろで踊っていた２人が、自身が書いたラップを歌っていることに感動した旨をつづっていました」（芸能ライター）

『嵐』といえば、今年３月13日〜5月31日開催のツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』をもって活動終了を迎える。ラストツアーの準備のためか、櫻井はこのところ昔のコンサート映像を見返していたという。そんな中で、「おおー！“Japonism”には目黒も一緒にいてくれたのかー！」と思っていたばかりだったとか。

「紆余曲折を経て、目黒は’20年１月にSnow ManのメンバーとしてCDデビュー。一方で、同年10月に宇宙Sixが解散した後、個人で俳優業を行っていた原は、timeleszの新メンバーオーディションを受けて、’25年２月からtimeleszのメンバーになりました。

『カウコン』の『Still…』では目黒と原が見つめ合って歌う場面があり、盟友の目黒と同じステージで歌っているという状況に、原は感極まっている様子だったんです。こうした２人の絡みが“エモい”と感じたのか、櫻井は「これぞ、我々が組織で行うカウントダウンにおける真髄。醍醐味』とまで書いていました」（前出・同）

「Still…」演出を巡る物議

しかし、これに一部ファンから鋭いツッコミが入った。前述の通り、「Still…」は２人だけではなく、長尾らを含めた計６人でパフォーマンス。しかし、「FAMILY CLUB online」の生配信で『カウコン』の模様を見ていた視聴者からは、“はらめぐ”をフィーチャーした演出に疑問の声が上がっており、「ほかの４人がバックダンサーみたいで可哀想だった」など、否定的な感想が出ていたのだ。

ところが、櫻井は目黒＆原の扱いを巡って物議を醸した「Still…」を絶賛。なおかつ、彼が「オトノハ」に間違った情報を書いていることも判明した。’15年の『嵐』のツアー『ARASHI LIVE TOUR 2015 Japonism』に目黒は参加しておらず、むしろ今回の「Still…」選抜のメンバーでもあった『Travis Japan』中村のほうがバックダンサーを務めていたんだとか。

櫻井は「Still…」を歌った長尾、中村＆松倉、小島について、ブログ内で触れていなかっただけに、

〈翔ちゃん、はらめぐ以外の４人に何の気遣いもなくて、がっかり。悲しい気持ちになった。『Japonism』に目黒は出てないし〉

〈まさかの本家があの演出をバックダンサー認定しているようなブログを書いていて泣く。しかも翔さん、『Japonism』に出てたのは海人くんだよ……〉

〈『Japonism』のバックに触れるのなら、はらめぐではなく海人に触れるべき。嵐ファンとしては悲しい……。そもそも、目黒が嵐のツアーについたのは『Are You Happy?』からでは？〉

〈『Japonism』についていない目黒のことを書いて、バックを務めていた海人を無視するのはエグい〉

と、容赦のない指摘が続出した。

「事態を把握したのか、櫻井のブログはのちに追記され、目黒の箇所はツアータイトルが『Japonism』ではなく、『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy？』に書き換えられていました。ツアー名に間違いがあったとして、『修正いたします。大変失礼いたしました』という一文が加わっているんです。この櫻井の対応については『律儀』『翔ちゃんらしい』と、好意的なコメントが見受けられました」（前出・同）

グループでの大舞台を前に、とんだミスでさまざまなファンの怒りを買ってしまった櫻井。しかし、間違いを認めてすぐにお詫びをしたため、ひとまず炎上は続くことなく、フォローに成功したようだ。