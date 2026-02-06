「SMART」はなんの略？5つの大学からなる大学群のことを指します！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「SMART」はなんの略語？
「SMART」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、5つの大学からなる大学群のことを指します。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「上智大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、東京理科大学」を略した言葉でした！
SMARTとは、関東の難関私立大学である「Sophia（上智大学）、Meiji（明治大学）、Aoyama Gakuin（青山学院大学）、Rikkyo（立教大学）、Tokyo University of Science（東京理科大学）」の5校の頭文字をとった言葉のこと。
SMARTは、MARCHに代わる新しい私立大学群といわれており、ほかの大学群とあわせた難易度ランキングでは、早慶上理ICUに次いで第4位にランクインするとされているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部