お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が5日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。元日に結婚を電撃発表した女優・長澤まさみ（38）について語った。

大吉は「結婚したね。びっくりしたなあ。ショックだったあ。俺みたいな人、多いと思う。作品とかそんなに熱心に見ている方じゃないけど、何かショックみたいな」としみじみと語った。

ニュースが流れた時に、ちょうど東京のよしもと新喜劇の赤松新とLINEのやり取りをして「いやあ、ショックやなあみたいな話」とすると、赤松が「マジっすか！」と大吉よりショックを受けていたと明かした。

華丸は、長澤の結婚相手が「お前のはずもないし、もちろん俺のはずもないけど」と言い、大吉も「ないけど」うなずきながら、赤松に「“俺がショックなのと、お前がショックなのは全然違うからな”って。“ショックを受ける権利は平等にあります”。そっからやりよるけんさ。“お前が、長澤まさみさんが結婚してショックだとか言うの、ちゃんちゃらおかしい！早くバイト行け！”」と苦笑しながら話していた。

長澤まさみは、今年1月1日、所属事務所公式サイトなどを通じ、映画監督の福永壮志氏との結婚を電撃発表した。