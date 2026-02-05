元日から放送されている三菱重工業の新CM。出演しているのは、女優の北川景子だ。現在放送中のNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』では、由緒正しき武家の家系で育った女性を演じているが、同社のCMでは少し違った印象を見せている。

「三菱重工業といえば、エネルギーから航空、宇宙、船舶、インフラ事業まで手がける、日本を代表する総合重工業メーカーです。北川さんは、1月1日から放送されている『技術をつないで、世界を動かせ。』篇に出演しています。颯爽と歩く北川さんの姿に『美しすぎる』など、SNSで評判を呼んでいます」（芸能担当記者）

そんな北川と同社には、浅からぬ関係性が。Xでは、こんな指摘が投稿されている。

《北川景子のお父様も確か三菱重工ですよね、素敵な親孝行だなと思います》

《お父さんの会社のコマーシャル本当に喜んでいらっしゃるじゃないですか》

《親子でシナジー発揮してますね!》

北川の父が同社の元重役だという話は、これまでも報じられてきた。

「北川さんのお父さんは、長年、潜水艦の建造に携わってきたといいます。2020年10月の『デイリー新潮』では、海上自衛隊の潜水艦『たいげい』の進水式に、お父さんが出席していたと報じました。北川さんの夫のDAIGOさんも、祖父が故・竹下登元首相ですから、夫婦そろって豪華な家系です」（前出・芸能担当記者）

北川のCM出演には親子の縁を感じるが、視線を芸能界に移すと、別の面も見えてくるようだ。

「同社のCMは、2022年から2025年まで、永野芽郁さんが出演していました。ところが永野さんは、2025年春、不倫疑惑を報じられ、出演予定のドラマやラジオ番組などを相次いで降板することになりました。三菱重工業のCMも、この“降板ドミノ”の余波を受けた形です。

北川さんは、2017年から同社の関連企業のCMに出演していますが、北川さんと永野さんは同じ所属事務所の先輩・後輩の関係です。永野さんの降板した三菱重工業のCMを、先輩である北川さんが救った形となったわけです」（同前）

後輩にも父親にも、感謝されそうだ。