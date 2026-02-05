今、ちょうど世の中は外部装甲付き量産型なんとかガンダムが話題ですが。

日出づる国、東の高級キーボードといえばRealforce（リアルフォース）とHHKB。お互いに兄弟みたいなものですが、日本人の指がRealforceとHHKBのタッチを覚えていると言って過言ではありません。たぶん。

さて。今回はRealforceのお話です。2月6日より、ゲーミングキーボードGX1シリーズのガンダムコラボアイテムがリリースされます。最初に掲載した写真は『逆襲のシャア』のνガンダムコラボ。ホワイトのキートップの面積が広いあたりが、らしい！ そうだよ、アムロ専用νガンダムは全体的に白っぽいんだよね。

Image: 東プレ

Zガンダムモデルは、これまたガンダムらしいトリコロール＋ホワイトがキャッチーです。それに加えて、カーソルキーの黒銀というか暗い灰色が、シールド下部やウインドの色を表しているんですね。

Image: 東プレ

キラッキラしているのは百式モデル。光沢控えめだからこその重みある金の印象が強い。キータッチも重そうだ、と脳がバグりそう。

Image: 東プレ

そして最後にササビーモデルです。シャアザクとは違う深みのある赤。ハデだけど渋くも感じるトーンがお見事です。

コレクターズアイテム間違いなしのこのコラボ。お値段は百式モデル以外が5万4780円で、百色モデルは6万5780円です。ビームを弾くエマルジョン塗装の差が出たか！

Source: 東プレ