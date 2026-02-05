音楽デュオ「Def Tech」が5日、メンバーのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたことを受け、4月および5月のイベント出演をキャンセルすると公式サイトおよび公式インスタグラムで発表した。

インスタグラムでは「この度は『Def Tech 20th Anniv. Grand Final at日本武道館』公演中止に伴い、皆様には多大なるご迷惑をお掛けしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と、8日に東京・日本武道館で予定していた、デビュー20周年を記念したライブの中止をあらためて謝罪するとともに、チケットの払い戻し方法を案内した。

続けて「尚、既に出演が決定しておりました以下のイベントへの出演もキャンセルとさせて頂きます」とし、4月5日の「TOTTEI PARK FESTIVAL 2026」および5月16日の「ACO CHiLL CAMP 2026」についても出演キャンセルを発表。「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。

関係者によると、西宮容疑者は乾燥大麻を所持したとして、関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕された。東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い。

Def Techはハワイ出身のShenと西宮容疑者が01年に結成。05年のファーストミニアルバム「Def Tech」収録曲の「My Way」などがヒットした。