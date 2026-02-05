·¬Ìî¿®µÁ¡¢Ä¾Ä²¤¬¤ó3b¤Î´²²ò¤òÊó¹ð¡Öº£Æü¤ÏÂçÀÚ¤ÊÆü¡Ä5Ç¯ÌÜ¤Î´²²ò¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î·¬Ìî¿®µÁ¡Ê68¡Ë¤¬5Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¾Ä²¤¬¤ó3b¤Î¼ê½Ñ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É5Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡·¬Ìî¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÌì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö5Ç¯Á°¤Îº£ÆüÄ¾Ä²¤¬¤ó·£â¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö15»þ´Ö¤ÎÂç¼ê½Ñ¤ÇREBORN¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¼ê½Ñ¤¬½ª¤ï¤ê¥ª¥¹¥È¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ê¥¹¥È¡¼¥Þ(¿Í¸ýæêÌç)À¸³è3¥ö·î´Ö¡¡µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤Î¸å¥¹¥È¡¼¥Þ¤òÊÄ¤¸¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¾Ä²¤¬¤ó·£â¤Î¼ê½Ñ¤«¤é5Ç¯´ÖÀ¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¡ËÜÆü5Ç¯ÌÜ¤Î´²²ò¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡5Ç¯´Ö¤ËÉã¿Æ¤Ë°¦¸¤ ½ÇÊì¤Ë¿ÆÍ§¡¡Ãç´ÖÃ£¤¬Àè¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¤³¤ÎÀè¤âÂçÀÚ¤ÊÃç´ÖÃ£¤È²»ÊÖ¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÁ´¹ñ¤Î¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼Ãç´Ö¤Î³§¤µ¤ó¡¡¾Ç¤é¤º¡ª¹²¤Æ¤º¡ªÄü¤á¤º¡ª·è¤·¤ÆÄü¤á¤º¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¤¯¤ï¤Þ¤ó¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£