2月2日、歌手の工藤静香がInstagramを更新し、カプセルトイに挑戦する動画を公開した。動画内での庶民的な姿に反響が寄せられている。

工藤は《仙台駅前、パルコ、ロフト、アニメイト。お仕事前に、スタッフが好きなガチャを出しに行ったつもりが、、、私が沼りました》と、スタッフに付き添い、仙台のカプセルトイ店を訪れたことを報告した。

「動画冒頭、工藤さんは両替えして、さまざまなカプセルトイに挑戦しました。人気アニメ『呪術廻戦』ではお目当てのキャラクターが当たったようで、ガッツポーズをしていました。一方、カメレオンなど爬虫類フィギュアのカプセルトイでは、好みと違っていたのか、『なんか地味。あんまりほしくなかったかも……』と少々ガッカリした様子で、一喜一憂していたのです」（スポーツ紙記者）

カプセルトイで“大はしゃぎ”する動画にInstagramのコメント欄では

《はしゃぐしーちゃんとても可愛い》

《しぃちゃん無邪気》

など、微笑ましく見るファンの声があがっている。人気のおもちゃで遊ぶ気取らない姿が注目を集めたようだが、過去にも工藤の庶民的な様子が話題になった。

「2025年12月、楽屋の控室らしき場所で、工藤さんがミスタードーナツの商品を食べる動画をInstagramに投稿しました。人気メニューの『ポン・デ・リング』を食べながら、『おいしい』『ヤバいですね』と、何度も絶賛しており、親近感を抱くファンも多かったのです。

工藤さんといえば、Instagramで大理石のような壁が特徴的な豪邸や、愛車のフェラーリを公開するなど、セレブなイメージが強いだけに、今回のカプセルトイ然り、庶民的な姿とのギャップに好感を持たれたのでしょう」（芸能記者）

ミスタードーナツ、カプセルトイなど、気取らない様子を見せる機会が増える工藤に対し、次女でモデルのKoki,は対照的な私生活を発信しているようだ。

「Koki,さんは1月のInstagramで、ファッションブランド『COACH』のブラウンのジャケットとうさぎのスリッパを着用した写真を投稿しました。2024年からCOACHのグローバルアンバサダーを務めるKoki,さんなだけに、一流ブランドを華麗に着こなしていました。ただ、このスリッパは同ブランドの日本版公式サイトによれば、定価6万6000円と、スリッパとしてはかなり高額なものでした。

Koki,さんはたびたびInstagramで私服ショットを披露していますが、身に着けるのは『ルイ・ヴィトン』や『ヴァレンティノ』などハイブランドばかりです。庶民的な一面も見せる静香さんとの違いがうかがえます」（同前）

今度は、親子でカプセルトイに行く動画を投稿すれば、“大バズり”間違いない!?