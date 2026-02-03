【新劇場版 銀魂】IMAX上映決定！ 超絶作画のバトルPVも公開
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。大迫力・大音響の大炎上IMAX（R）上映が決定。神威VS夜王・鳳仙の超絶作画のバトルPVも公開された。
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。2026年2⽉13⽇（⾦）、最も熱く泣ける珠⽟の物語 ”吉原炎上篇” が、⼤迫⼒のワイドスクリーン【シネマスコープ】で遂に映画化。銀魂の「新」たな伝説に、笑って泣いて熱くなれ！
このたび、2月13日（金）より公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が、IMAX（R）でも上映されることが決定した。通常スクリーンに加えて公開初日より上映が決定したIMAX（R）版では、より広いスクリーンと強化された音響でさらに迫力を増した本作の映像を体験することができる。上映決定に際し、銀時・新八・神楽の万事屋3人の背後に「IMAX（R）」の文字が添えられた IMAX（R）版ビジュアルも公開。IMAX（R）版の上映は全国57の劇場で公開予定。「新劇場版」ならではの「新」たな映画体験へ。さらに迫力を増したIMAX（R）版でますます燃え上がる『銀魂』の ”大炎上” を見逃すな。
さらに、神楽の兄・神威の圧倒的な強さが垣間見える最新バトルPVが公開。宇宙海賊春雨・第七師団団長であり作中屈指の戦闘狂である神威と、夜王と呼ばれるほどの強さを持つ鳳仙の吉原での熱い戦いが描かれている。
映像では、「弱い奴に用はない」というセリフと共に妹・神楽の目の前に現れる神威。戦いを求める戦闘民族・夜兎同士が、白熱した戦いを繰り広げている。さらに、目を見開き闘志をたぎらせる神威の前に立ちはだかる桂の姿も映し出され、『新劇場版』ならではのシーンが加わり期待が高まるバトルPVとなっている。
シネスコサイズのスクリーンで描かれる、圧倒的迫力のバトルをぜひ劇場で刮目せよ！
今後も本作の魅力に迫るさまざまなPVが順次公開予定。続報に乞うご期待。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
