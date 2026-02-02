この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「GENKI LABO」が、「東京•個室サウナ死亡事故はなぜ起きた？もし閉じ込められたらどうするのが正解か？」と題した動画を公開した。先日起きた赤坂の個室サウナでの死亡事故を受け、同様の状況に陥った場合の脱出方法を科学的に検証している。



動画ではまず、事故の背景にある構造的な欠陥を解説。通常、サウナの扉は中で人が倒れても開けられるよう「外開き」が基本だが、当該施設は「内開き」だった上、取っ手が外れるトラブルや非常ボタンの電源が入っていないなどの悪条件が重なっていた。では、もし閉じ込められた場合、室内のサウナストーンでガラスを割って脱出することは可能なのか。



元気先生は実際に「強化ガラス」を用意し、鉄球やサウナストーンをぶつける実験を行った。通常のガラスは簡単に割れる一方、熱処理された強化ガラスは、鉄球を落としても、石を全力で投げつけても傷がつくだけで割れることはなかった。元気先生は「モース硬度（傷つきにくさ）」の観点からも、石とガラスの硬度は同程度であり、石で強化ガラスを割ることは「かなり難しかったんじゃないか」と分析する。一方で、先端が尖った「脱出用緊急ハンマー」を使用した実験では、軽い力で一瞬にしてガラスが粉砕される様子が示された。



もしハンマーなどの道具がなく、物理的な破壊が不可能な場合はどうすべきか。元気先生は、熱い空気は上に溜まる性質を利用し、「できるだけ下のほうにいて、規則的な音を出して外に助けを求める」ことが生存率を高めると解説した。最後は「安全を仕組み化して、こういう事件が二度と起きないようにしてほしい」と、施設側の安全対策の徹底と、脱出用ハンマー設置の重要性を訴えて締めくくった。