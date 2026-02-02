2月4日まで「もつ鍋」1320円→329円に！居酒屋「博多満月」で週替わりのお得イベント開催中。
居酒屋「博多満月」は、2026年2月2日から2月28日まで田町店、武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店の4店舗合同で週替わり感謝祭イベントを開催しています。
お会計最大2000円オフやボトル半額なども
開店から14周年を迎える「博多満月」田町店を記念して、4店舗合同で割引サービスや飲み放題880円など、週ごとに内容が異なる超お得なイベントを開催中です。
第一弾は、2月2日から4日までの3日間、看板メニューのもつ鍋が通常価格1320円のところ、329円の超特価に。このあとも、お得な企画が続きます。
イベントの特典利用には、モバイルオーダーでのチェックイン（LINE登録）、もしくは博多満月公式Instagramのフォローが必要です。画面をスタッフに提示する必要があります。
週ごとのイベント内容は以下の通り。
●第一弾 名物・博多もつ鍋が329円
博多満月人気No.1のもつ鍋が破格で楽しめる名物企画「満月の日」が3日間に延長。2月2日から4日までの期間、冬の定番鍋が半額以下で楽しめます。
もつ鍋は1グループ1クーポン（2人前まで）です。また、330円以上のフードやドリンクのオーダーが1人2品必要です。
●第ニ弾 最大2000円オフの割引サービス
2月7日から12日までの期間は、人数が増えるほど、会計からの割引額が増えるサービスを実施します。
割引額は以下の通りです。
2人以上かつ、会計6000円以上...800円オフ
3人以上かつ、会計9000円以上...1200円オフ
4人以上かつ、会計1万2000円以上...2000円オフ
1組につき、1回限り利用できます。武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店は予約状況の関係で、2月8日からの実施です。
●第三弾 2時間飲み放題が880円
2月14日から19日までの期間、サッポロ生ビールのほか、サワー類、ハイボール、カクテル、焼酎、日本酒、梅酒など、40種類以上のドリンクが対象となる2時間飲み放題（L.O.は30分前）が、通常価格1650円のところ、期間中は880円で楽しめます。
1組につき、1回限り利用できます。武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店は予約状況の関係で、2月15日からの実施です。
●第四弾 九州の焼酎ボトルが半額
2月21日から26日までの期間、「黒霧島」と「和ら麦」の2種類の焼酎ボトルを半額に。黒霧島は通常価格1980円のところ990円、和ら麦は通常価格2200円のところ1100円で飲むことができます。ボトルキープも可能です。
330円以上のフードのオーダーが1人2品必要です。また、1組につき、1回限り利用できます。武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店は予約状況の関係で、2月23日からの実施です。
・イベント中はノベルティを配布
イベント期間中、店名の満月にちなんだ、うさぎのキャラクターの「オリジナルキャラ"満""月子"ステッカー」が先着順でもらえます。
在庫がなくなり次第、配布は終了します。また、サイズ・デザインはランダムです。
店舗によってキャンペーン対象外の日程があります。在庫状況により、予告なく内容の変更やサービスを終了する場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部