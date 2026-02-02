2月4日まで「もつ鍋」1320円→329円に！居酒屋「博多満月」で週替わりのお得イベント開催中。

居酒屋「博多満月」は、2026年2月2日から2月28日まで田町店、武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店の4店舗合同で週替わり感謝祭イベントを開催しています。

お会計最大2000円オフやボトル半額なども

開店から14周年を迎える「博多満月」田町店を記念して、4店舗合同で割引サービスや飲み放題880円など、週ごとに内容が異なる超お得なイベントを開催中です。

第一弾は、2月2日から4日までの3日間、看板メニューのもつ鍋が通常価格1320円のところ、329円の超特価に。このあとも、お得な企画が続きます。

イベントの特典利用には、モバイルオーダーでのチェックイン（LINE登録）、もしくは博多満月公式Instagramのフォローが必要です。画面をスタッフに提示する必要があります。

週ごとのイベント内容は以下の通り。

●第一弾 名物・博多もつ鍋が329円

博多満月人気No.1のもつ鍋が破格で楽しめる名物企画「満月の日」が3日間に延長。2月2日から4日までの期間、冬の定番鍋が半額以下で楽しめます。

もつ鍋は1グループ1クーポン（2人前まで）です。また、330円以上のフードやドリンクのオーダーが1人2品必要です。

●第ニ弾 最大2000円オフの割引サービス

2月7日から12日までの期間は、人数が増えるほど、会計からの割引額が増えるサービスを実施します。

割引額は以下の通りです。

2人以上かつ、会計6000円以上...800円オフ

3人以上かつ、会計9000円以上...1200円オフ

4人以上かつ、会計1万2000円以上...2000円オフ

1組につき、1回限り利用できます。武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店は予約状況の関係で、2月8日からの実施です。

●第三弾 2時間飲み放題が880円

2月14日から19日までの期間、サッポロ生ビールのほか、サワー類、ハイボール、カクテル、焼酎、日本酒、梅酒など、40種類以上のドリンクが対象となる2時間飲み放題（L.O.は30分前）が、通常価格1650円のところ、期間中は880円で楽しめます。

1組につき、1回限り利用できます。武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店は予約状況の関係で、2月15日からの実施です。

●第四弾 九州の焼酎ボトルが半額

2月21日から26日までの期間、「黒霧島」と「和ら麦」の2種類の焼酎ボトルを半額に。黒霧島は通常価格1980円のところ990円、和ら麦は通常価格2200円のところ1100円で飲むことができます。ボトルキープも可能です。

330円以上のフードのオーダーが1人2品必要です。また、1組につき、1回限り利用できます。武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店は予約状況の関係で、2月23日からの実施です。

・イベント中はノベルティを配布

イベント期間中、店名の満月にちなんだ、うさぎのキャラクターの「オリジナルキャラ"満""月子"ステッカー」が先着順でもらえます。

在庫がなくなり次第、配布は終了します。また、サイズ・デザインはランダムです。

店舗によってキャンペーン対象外の日程があります。在庫状況により、予告なく内容の変更やサービスを終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部