バレンタインならではの特別な一杯！スターバックス「スイート ミルク チョコレート」
スターバックスに、バレンタインシーズンを彩る一杯として「スイート ミルク チョコレート」が登場。
スターバックスでも人気の定番ビバレッジ「スイート ミルクコーヒー」を、バレンタインならではのチョコレート仕立てた特別なビバレッジです☆
スターバックス「スイート ミルク チョコレート」
価格：持帰り 579円(税込)／店内利用 590円(税込)
発売日：2026年2月3日（火）※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります
サイズ：Tallサイズのみ
販売店舗：全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)
スターバックスでも人気の「スイート ミルクコーヒー」のコーヒーを、香り高いクリームカカオベースに置き換えて仕立てた、バレンタインシーズンならではの特別なビバレッジとして「スイート ミルク チョコレート」が登場。
カカオの香ばしさとやさしい甘みが引き立つクリームカカオベースに、ミルクやクリームを重ね、三層の美しいグラデーションに仕上げられています。
カップの底には、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせた濃厚な味わいのベースをイン。
その上にミルク、トップにクリームカカオベースを重ねることで、飲み進めるごとに変化するカカオのコクとまろやかな甘さを楽しめます。
冬のひとときをやさしく満たしてくれる、デザート感あふれるミルクチョコレートドリンクです☆
スターバックスで人気の「スイート ミルクコーヒー」がバレンタインならではの特別な一杯に！
スターバックスにて2026年2月3日より販売される「スイート ミルク チョコレート」の紹介でした。
