2月2日は「バスガール誕生の日」　バスガイドとも違う、その業務内容とは

「2月2日」。今日は何の日でしょう？答えは「バスガールが誕生した日」！ 1920（大正9）年2月2日、かつて存在したバスの運行会社である東京市街自動車（後に東京乗合自動車に改称）の乗合バスに、「バスガール」と呼ばれる日本初の女性乗務員が車掌として登場。新宿〜築地間の路線バスにて業務を行いました。

初任給35円！女性が高給待遇で男性の職場に進出！

1918（大正8）年に輸入車100台で市内を走る路線バスの営業を始めた同社が、女性を車掌として採用し、日本初となる19〜30歳まで37人の「バスガール」が誕生。初任給35円（現在の15〜18万円程度）で、当時としては高給の待遇で話題になりました。

昭和初期の頃、東京を走っていた路線バスのイメージ（photoAC）

バス事業は、大正から昭和にかけてそれぞれの地域の主要な交通手段として発展して行きました。そして、昭和になると車掌は女性中心となり、乗客などにも親しまれ、バス会社にとってバスガールは乗客をひきつける看板娘的な存在になっていきました。

ちなみに大正時代、バスガールの他、女性に人気だった職業は、美容師、事務員、タイピスト、店員、電話交換手などのサービス業分野だったそうです。

路線バスの看板娘「バスガール」のお仕事とは？

その後、路線バスの路線本数や便数が拡大し、多くの女性の憧れの的となったという花形の職業のバスガール。実際にはどんな仕事をしていたのでしょう？

バスガールといえば黒のツーピースから白い襟を出し、ベレー帽を被ったスタイルに、大きな黒いガマ口バッグを肩から下げて、バスの中で乗客に切符を渡す姿をイメージしますが、その仕事は意外と多岐に渡っています。

切符代の授受をはじめ、乗客が降車ボタンを押す代わりに「お降りの方はいらっしゃいませんか？」と声をかけ、乗り降りの際には手動でドアを開閉する。安全を確認したら運転手に発車の合図を送り、狭い道では降りてバスの誘導、急病人が出ればその面倒を見るなどなどなど、とにかく運転以外、バスの運行に関わることはすべてと言えるほどバスガールがこなしているようでした。こうして市民に親しまれていたバスガールは、1983年8月に全廃になりました。

切符の売買からバスの誘導、乗客のお世話まで、バスガールの仕事は多岐に渡る（photoAC）

今でも競争率の高い人気の職業

バスに絡んだ仕事をしている女性といえばもう1つ、思い浮かぶ職業があります。そうです！白い手袋にマイクを持ち、「右手に見えますのは…」と名調子で語ってくれるバスガイドです。

こちらは路線バスではなく観光バスが職場。子供の頃の修学旅行や日帰りバスツアーなどで同行するバスガイドがおなじみでしょう。

新人からベテランまでバスガイドは競争率の高い職業（illustAC）

実はバスガイド、今でも競争率の高い人気の職業なんだそう。最近では外国人観光客に対応するため、外国語の習得はもちろん海外の文化についても勉強したり、パソコンスキルを習得したり、SNSや旅行業関連の法令など多岐にわたる知識も必要に。

さらに、お客様相手のサービス業ですから、きめ細やかな心配りやコミュニケーション能力を問われる仕事でもあります。あの笑顔の影には、きっと人知れぬ努力が隠れているに違いありません。お疲れさまです！

【画像】現在とは形が異なる昭和初期に運行していたバスのイメージ（3枚）