「カジュアルすぎるバッグは苦手」「でも堅すぎるのも違う」そんな40・50代のきれいめ派におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】の上品見えバッグ。手に取りやすい価格ながら、きちんと感と今っぽさを両立した優秀アイテムが揃っています。売り切れ前にチェックして、お気に入りの一点をゲットして。 きれいめに持てるナイロンバッグ 【GU】「2WAYナイロンバッグ」\2,990（税込） 艶のあるナイロン素材