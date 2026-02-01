エールディヴィジ 25/26の第21節 エクセルシオールとアヤックスの試合が、2月1日20:15にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、エミル・ハンソン（FW）、ノア・ナウヨクス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、ラヤーン・ブニーダ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

21分に試合が動く。アヤックスのラヤーン・ブニーダ（MF）のアシストからミカ・ゴドツ（FW）がゴールを決めてアヤックスが先制。

さらに40分アヤックスが追加点。カスパー・ドルベリ（FW）のアシストからミカ・ゴドツ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、エクセルシオールは同時に3人を交代。エミル・ハンソン（FW）、ジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）に代わりギャン・デレフト（FW）、ルイス・スハウテン（MF）、ミルイアノ・ヨナタンス（FW）がピッチに入る。

67分、アヤックスは同時に2人を交代。カスパー・ドルベリ（FW）、ラヤーン・ブニーダ（MF）に代わりワウト・ウェフホルスト（FW）、オリバー・エドバールセン（FW）がピッチに入る。

74分、エクセルシオールのギャン・デレフト（FW）のアシストからミルイアノ・ヨナタンス（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに79分エクセルシオールが同点に追いつく。ギャン・デレフト（FW）のアシストからアルトゥー・ザグレ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）は80分から交代で出場した。

2026-02-01 22:20:27 更新