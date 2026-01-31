俳優の東出昌大（37）が31日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。20年の不倫騒動の際にエゴサーチした理由を赤裸々に明かした。

名物企画「なにをきくねん」コーナーに登場し、世間をにぎわせたスキャンダルをはじめ、NGなしの赤裸々トークを展開。観覧者からの「エゴサーチはしますか?」という質問に、「若い時はしました。朝ドラの評判とか。今は全然してないです」と答えた。

MCの明石家さんまから20年のスキャンダルの時はどうだったのかと追及されると、「スキャンダルの直後は全部見ました。ヤフコメとか全部」と正直に打ち明けた。

「スキャンダルの渦中にいると、事務所の近しい人がバタバタ倒れていくんです。事務所の電話が鳴りやまないみたいな」と振り返り、「だから、自分がどれだけのことをしたんだろうってことを知る意味でもと思って拾いに行ったんですけど」とエゴサーチした理由を告白。

「今となっちゃ、しょうがないですよね。書く人の気持ちもそうだし、読んで食らっちゃうのもそうだし、それでも東出のお芝居が好きって褒める声なんて、全然自分に響かないで。本当に罵詈雑言（ばりぞうごん）だけが来るんですよね」と振り返り、「だから（今は）してない」と語った。

また、当時体調を崩さなかったかと聞かれると、「9日間で合計3時間しか寝られなかったです」と激白。「眠りなのか分かんないけど、とにかく朝が来てくれと思って」と当時の心境を明かすと、さんまから「かっこええな〜」と感心されていた。

東出は2020年、女優の唐田えりかとの不倫が原因で女優の杏と離婚。杏は22年8月に3人の子供とともにフランスへ移住し、東出は山奥へ移住した。24年8月には元女優・花林さんの妊娠と再婚を発表。25年2月に花林さんの出産を発表した。