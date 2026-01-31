Diorの新章が始まる。自由を纏う新作バッグ「ディオリー」登場

ラグジュアリーでありながら、どこか肩の力が抜けた佇まい。Diorから登場する新作「ディオリー」バッグは、日常に寄り添う自由な感性を映し出す存在です。エレガンスと実用性を軽やかに融合させたそのデザインは、持つ人のスタイルに自然と溶け込み、装いを更新してくれる予感。新しい時代のムードを感じさせる、注目のバッグに迫ります。

ヴィンテージムード漂う新シルエット

「ディオリー」バッグは、しなやかでソフトな構造が特徴。計算されたフォルムと繊細な仕上げが、どこか懐かしさを感じさせるヴィンテージムードを生み出します。

力を入れすぎない佇まいが、日常のスタイリングに自然な奥行きをプラスし、カジュアルにもきれいめにもフィットする万能さが魅力です。

素材と機能美が生む心地よさ

柔らかなレザーと繊細なスエード、2つの異なる素材感を活かした展開もポイント。

カナージュのグラフィカルなラインが上品なアクセントとなり、長さ調節可能なショルダーストラップが肩にやさしく馴染みます。

コンパートメントにはジップポケットとダブルフラップを備え、見た目だけでなく使いやすさも妥協しません。

サイズ展開と価格ラインナップ

「ディオリー」バッグミディアム

価格：695,000円

「ディオリー」バッグミディアム

価格：660,000円

「ディオリー」バッグラージ

価格：770,000円

「ディオリー」バッグラージ

価格：730,000円

「ディオリー」バッグはミディアムとラージの2サイズ展開。2026年2月より、全国のディオールブティックおよび公式オンラインブティックにて展開予定です。

※素材違いにより価格が異なります。

新しいDiorを日常に

エフォートレスなエレガンスを体現する「ディオリー」バッグは、今の気分に寄り添う新しい相棒。上質でありながら気負わず持てる存在感が、日々の装いに静かな自信を与えてくれます。

いつものスタイルを少し更新したいとき、このバッグが新しい一歩を後押ししてくれそうです♡