【ルイ・ヴィトン】エレガントなバイカラーが魅力のウィメンズウォレットを日本限定発売

ルイ・ヴィトンは、メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーをエレガントなミルキーホワイトと洗練されたバイカラーでアップデートした日本限定アイテムなどの、新作ウィメンズウォレットを発売しました。

■エレガントなバイカラーで魅了するウィメンズウォレット

今シーズンにふさわしくモノグラム・アンプラント レザーでアップデートしたバイカラーの｢ポルトフォイユ・クレア｣。

6つのカードスロットに加え、ファスナー式を含む2つのポケットと、紙幣用のオープンコンパートメントを内側に備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・クレア

価格：154,000円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11 x H 8.5 x D 3.5 cm

メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーをエレガントなバイカラーの色合いでアップデートした｢ポルトフォイユ・リサ」。

小ぶりなバッグやクラッチにもすっきりと収まるコンパクトなデザインで、LV サークルのファスナー引き手などのゴールドカラーの金具が洗練された輝きを添えます。

内装にコインや紙幣を収納できる複数のポケットに加え、4つのカードスロットを備えた一品。

製品名：ポルトフォイユ・リサ

価格：130,900円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 9 x H 11.5 x D 1.5 cm

ミルキーホワイトの色合いで表現された｢ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ｣。デイタイムからイブニングまで活躍する、モダンなバイカラーの色合いが特徴です。

メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーに、明るいゴールドカラーの金具で洗練された印象を添えました。

内装にはコインや紙幣を収納できる複数のポケットに加え、6つのカードスロットを備えています。

製品名：ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ

価格：128,700円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 12 x H 9.5 x D 2.5 cm

ミルキーホワイトとグリーンのバイカラーが際立つエレガントな｢ポルトフォイユ・サラ｣。

メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーを使用し、ゴールドカラーのスナップボタンで洗練された印象に仕上げました。内装には紙幣やコイン、16のカードを収納できる複数のコンパートメントを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・サラ

価格：158,400円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 19 x H 10.5 x D 2 cm

エレガント＆モダンなバイカラーの色合いで解釈されたアイコニックな｢ジッピー・ウォレット｣。

メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーで仕上げ、タイムレスなゴールドカラーが映えるラウンドファスナーは洗練された印象を添えます。

内装にはコインや紙幣を収納できる複数のポケットや12のカードスロットといった3つのコンパートメントを備え、機能的なデザインに仕上げています。

製品名：ジッピー・ウォレット

価格：180,400円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

新作ウィメンズウォレットで、日常にエレガンスをプラスしてみてはいかがでしょうか。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

（エボル）