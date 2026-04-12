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ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【しまむら】春服爆買い11点 全部高見え今すぐ使える大人カジュアルコーデ 楽天・GU・レスブリス #40代ファッション #しまむら #しまむら購入品 #しまパト #アラフィフファッション #プチプラ」と題した動画を公開しました。しまむらやGU、楽天で購入したアイテムを用い、大人の高見えカジュアルコーディネートを3パターン紹介しています。



1つ目のコーディネートでは、今年トレンドの「ASDNレーステレコPO」と「SHCピグカーゴST66」を合わせたスタイルを披露。「裾がレースになっていて、トップスの下から覗かせるスタイルが大豊作」と語り、トレンド感のある着こなしを解説しています。羽織りとして取り入れた「SHメッシュダブルテーラードJK」については、「メッシュ素材で一気に垢抜け感と今っぽさが出る」とコメント。カジュアルになりがちなカーゴパンツは、裾を折り返して「足首を出す」ことでバランスが良くなり、抜け感が生まれるとアドバイスしました。



2つ目は、「ケミカルデニムウエスタンSH」と白い「TTMIYDBタックSK」を合わせた辛口ミックスコーデです。デニムシャツについて「しっかりとした生地感で襟が立ちやすい」と質感を高く評価。さらに、高級感のあるスナップボタンを指し、「すごい小さい細部へのこだわりこそが高見えのポイント」と絶賛しました。白スカートは、ベージュのガードルを合わせることで透け感を解消できるという実用的な工夫も伝授。小ぶりな本革バッグを合わせることで、大人の上品さをプラスしています。



3つ目は、「ダンボールZIPPK」と黒の「チュールティアードSK」を合わせたリラックスフェミニンコーデです。パーカーはゴールドのジップが女性らしさを演出し、「フードが立ち上がっていると小顔効果がある」と独自の視点を交えてレビュー。チュールスカートは「しっかり生地が1枚、2枚使いになっていて、さらに下地が入っている」とプチプラに見えない理由を分析し、足元にはGUのハイカットスニーカーを合わせ、甘くなりすぎない絶妙なバランスに仕上げています。



プチプラアイテムを上品に着こなすテクニックや、高見えする素材選びのコツは、日々のコーディネートを考える上で非常に参考になります。春に向けた買い物計画を立てる際に、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。