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YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「【40-50代向け】知らないと老けて見えるポイント3つ」と題した動画を公開しました。動画では、ファッション業界歴25年以上のスタイリスト・黒田茜さんが、40代から50代の大人世代に向けて、気づかないうちに老けて見えてしまうファッションのNGポイントを3つ解説しています。



1つ目のポイントとして挙げられたのが「ツヤの強い素材」です。今年はサテン生地のような光沢感のある素材がトレンドですが、発色が良くツヤが強すぎる服を着ると、その光沢に肌が負けてしまい「顔の肌質だったりシワとかが逆に目立ってしまう」と指摘。大人世代には、シルクなどの天然素材が持つ上品な光沢や、控えめなツヤ感のアイテムを選ぶのが正解だとアドバイスしました。



2つ目は「スニーカーのトレンド」の更新です。数年前まで流行していた厚底やハイテクスニーカーに代わり、最近はアディダスの「サンバ」やオニツカタイガーの「メキシコ66」のような、スッキリとしたスリムなデザインが主流になっていると紹介。もし手持ちの厚底やハイテクデザインを履く場合は、スニーカーだけを目立たせるのではなく、ボトムスと同系色にして馴染ませるコーディネートをおすすめしています。



最後に注意すべき点として「ヤング向けの洋服」を挙げました。若い世代向けの服はバストやウエストの切り替え位置が高く設計されているため、大人世代が着ると実際の体型と合わず「チグハグな感じ」になるとのこと。服自体は若くて可愛いのに、着ている本人の雰囲気と合っていないことで、かえって老けて見えてしまうと伝えた。



年齢に合わせた適切なアイテム選びや、トレンドの適度な更新は、大人のコーディネートをより若々しく洗練されたものにするポイントとなりそうです。次回の買い物の際や、手持ちの洋服を見直すヒントにしてみてはいかがでしょうか。