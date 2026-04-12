妻「お義母さんと距離を取りたい」→夫「今回は我慢してもらって」妻の気持ちを全くもって無視するエリート夫へ向けた妻からの最終通告とは【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
漫画家の横山了一(@yokoyama_bancho)さんが描く、対照的な二つの家庭の行く末を描いた作品が注目を集めている。エリート夫を持つ薬師寺家が崩壊へと向かう過程で、従属を強いられてきた妻・ユイが下した決意と、その背景にある嫁姑問題の深層について話を聞いた。
ユイの義母は、アポなしの訪問や独自の育児論を押し付けてくる、人の話を聞かない性格だった。長年我慢を重ねてきたユイは、ついに夫のシュウに「お義母さんと距離を置きたい」と告げる。シュウは「うまいこと伝えておく」と返事をするものの、実際にはユイに黙って、新居で義母と同居する話を進めていた。
家族の在り方に関わる重要事項を、相談もなく独断で決める行為は、夫婦の信頼関係を根本から破壊する。シュウは娘のリエのためにも同居が最善だと言い張るが、そこにはユイの意思を尊重する姿勢が全くなかった。シュウが妻の意見を軽んじたのは、仕事での自信から「最終決定権は自分にある」と信じていたためだと横山さんは分析する。
■添え物ではない個としての覚悟
ユイは「私はただの添え物じゃない」「もう言いなりになんてならない」とはっきりと拒絶を突きつけ、家を出ることを宣言した。ばっさりと髪を切った彼女の姿は、これまでの重い心境からの脱却を象徴している。物語の大詰めで見せたこのイメチェンには、彼女の強い心境の変化が込められている。
嫁姑問題において、夫が完全にどちらかの味方になることは難しい側面もあるが、気遣いを欠いた独断専行は家庭を崩壊させる。事前に話し合いさえあれば回避できたかもしれない破局だが、妻の気持ちをないがしろにしたシュウの説得は、もはや徒労に終わるだろう。自らの足で歩み始めたユイがどこへ向かうのか、今後の展開に期待が高まる。
取材協力：横山了一(@yokoyama_bancho)
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