妻「お義母さんと距離を取りたい」→夫「今回は我慢してもらって」妻の気持ちを全くもって無視するエリート夫へ向けた妻からの最終通告とは【作者に聞く】

妻「お義母さんと距離を取りたい」→夫「今回は我慢してもらって」妻の気持ちを全くもって無視するエリート夫へ向けた妻からの最終通告とは【作者に聞く】