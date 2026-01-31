魅了される美味しさ♡【コストコ】ティータイムが華やぐ「スイーツ・パン」

ティータイムの食卓を盛り上げてくれそうな【コストコ】の「スイーツ・パン」に注目。みんなでシェアしたくなる、魅惑の商品が大集合しているようです。今回はいちご風味のミルフィーユから、チョコ入りのパンまで、一度食べたらハマってしまいそうなものをお届けします。お腹も心も満たされたい時にぜひ味わってみて。

華やかなデコレーションが映える「いちごのミルフィーユ」

8等分にカットされた、シェアにもぴったりなミルフィーユ。天面には真っ赤ないちごを添え、デコレーションされた華やかで贅沢な一品です。生地の間にもいちごがサンドされており、甘酸っぱい風味が心地良く楽しめるかも。食後のデザートにも食べやすそうです。

サッと食べられそうなお手軽感！「ベルギーバターワッフル」

インスタグラマー@hirokostyle33さんが「バターの口いっぱいに広がるコクの旨みに魅了されてしまった」と語るワッフル。8個入りの大容量で気兼ねなくシェアできそうです。香ばしい色味と生地の凹凸感が映える、シンプルながら華やかな仕上がり。サッと食べられそうなお手軽感がありますが、ホイップやフルーツを乗せていただくのも良さそうです。

食べ応えのありそうなトッピングを乗せた「アーモンドクロワッサン」

生地にトッピングを乗せた、存在感のある華やかなクロワッサン。@hirokostyle33さんによれば「粉糖・スライスアーモンド・アーモンドフィリング」を合わせていて、ボリューミーな仕上がりに食べ応えも期待できそうです。アーモンドのほんのり香ばしい風味が癖になるかも。6個入りでシェアしやすいのも嬉しいところ。

チョコ好き必見の「パン オ ショコラ」

コロンとした形のパンにチョコレートを忍ばせた、華やかで贅沢感のあるこちら。16個入りと大容量で、大人数でのシェアにも向いています。@hirokostyle33さんによれば「しっかり甘い」らしく、深みのあるコーヒーや、ストレートティーのお供に良さそう。袋入りでストックしやすいのも魅力的です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino