北朝鮮・咸鏡北道穏城郡で、ある家族が外国から持ち込まれた映像を視聴していたところを安全部（警察当局）に摘発され、取り調べを受けていることが分かった。家族には教化刑（懲役）や僻地への追放処分が下されるとの噂が広がり、地域社会が騒然としている。一方で住民の間では、安全部による「罠」ではないかとの疑念も出ている。

現地消息筋は30日、韓国デイリーNKに「今月初め、穏城郡のある家庭が外部映像を見ていたところを安全部に摘発された。住民たちは『今回の事件には腑に落ちない点が多い』と囁き合っている」と伝えた。

消息筋によれば、この家族は自宅でひそかに外部映像を視聴していた最中、突然、安全部が家宅捜索に踏み込み、その場で拘束されたという。

事件はすぐに住民社会に知れ渡り、担当安全員の口から出た「通報を受けて出動したところ、外国の成人向け映像が見つかった。この家族は無事では済まないだろう」との噂が広まった。世帯主には10年の教化刑が言い渡され、他の家族は僻地へ追放される可能性が高いとの見方もあり、緊張感が高まっている。

摘発された家庭は裕福ではないものの、真面目で素行も良いと評判だったとされる。それだけに突然事件に巻き込まれ、家庭が崩壊しかねない状況に住民は衝撃を受けている。

住民が疑問視しているのはまず「通報があった」という点だ。消息筋は「当局は人民班による監視・通報体制の強化を繰り返し強調しているが、最近は他人の家のことに関心を持たず、実際に通報する例はほとんどない。通報があったという説明自体が不自然だと受け止められている」と語った。

また「家族全員で成人向け映像を見ていた」という説明にも理解できないという声が多い。消息筋は「親と子が同じ部屋でそうした映像を見るのは常識的に考えにくい。以前は単に外部映像視聴とされていたのに、今回は突然“外国の成人映像”と断定している点がかえって怪しまれている」と話した。

さらに一部では、党大会を控え実績作りを迫られた安全部が「でっちあげる」形で取り締まりに動いたのではないかとの見方も出ている。

消息筋は「安全部が最初から摘発対象を決めていたのではないか、この家庭が犠牲になったのだ、と考える住民が多い。今回はこの家だったが、次は自分たちかもしれないという不安が広がっている」と伝えた。