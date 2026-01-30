TWICE（トゥワイス）の日本公式SNSが更新。MINA（ミナ）とSANA（サナ）が、2月4日にリリースされるMISAMO（ミサモ）の日本1stアルバム『PLAY』に収録されたそれぞれのソロ曲を踊るダンス動画が公開された。

【動画】①バックテールを揺らし踊るミナ ②チェリー柄＆カラーの衣装で“大人かわいい”サナ ③アルバム「Highlight Medley」動画 ④佐藤健のインタビュー（プレビュー）

■ミナがクール＆艶やかに踊る「Turning Tables」

最初に公開された動画では、リボンがあしらわれた黒のキャスケット帽子を被ったミナが登場。その身に纏っているのは、バックテールのついたモノトーンのストライプ柄のコルセット風衣装だ。足元には網タイツとブーツを合わせ、大人の色気溢れるスタイリングを完成させた。この気品と妖艶さを兼ね備えた衣装で披露したのは、ソロ曲「Turning Tables」だ。

囁くようなボーカルに合わせスタイリッシュに踊るミナ。腰元にあしらわれたバックテールの揺れと、タイツの縦ラインが生む陰影が、ミナのしなやかで艶のあるダンスを視覚的に際立たせている。SNSには「このミナちゃんはやばい」「好きすぎる」と悶絶するコメントが相次いだ。

■サナは、チェリー柄＆チェリーカラーで「Ma Cherry」をダンス

一方、サナが踊るのはソロ曲「Ma Cherry」。タイトルに合わせたチェリー柄のノースリーブのホルターネックトップスに、ミニスカートとシアータイツもチェリーカラーで統一したキュートなルックが、明るくポップな曲調と好相性だ。

くるくると変わる表情や、同色の手袋が引き立てる手の振り付けなど、細かなディテールまで“大人かわいい”を詰め込んだ、パフォーマンスを披露した。こちらも「チェリー柄の服似合いすぎ」「ほんっとに可愛い」と絶賛のコメントが寄せられた。

ミナとサナのパフォーマンスに大きな反響が寄せられる中、SNSでは次に公開されるMOMO（モモ）のソロダンス動画を心待ちにする声も相次いでいる。

■MISAMO、アルバムの「Highlight Medley」映像に佐藤健が登場

また、TWICEの日本公式YouTubeでは、MISAMOの3人が“真の王座”をかけたオーディションに挑むというストーリー仕立ての「Highlight Medley」映像が公開。映像には俳優・佐藤健が登場していることでも、大きな注目を集めている。

■動画：MISAMOの映像に出演した佐藤健へのスペシャルインタビュープレビュー