卵も乳製品も使ってないの！？（驚）【スタバ】の「プラントベースフード」に注目

【スターバックス】では、主要原材料に動物性食材（肉・魚介類・卵・乳製品・はちみつ）ではなく、植物性食材を使用した「プラントベースフード」を販売中。今回はそのなかから、軽食やおやつにぴったりなメニューをご紹介します。

とろ～り感に病みつき！？

軽めのランチや小腹が空いたときにぴったりの「キーマカレー ホットトルティーヤ」。大豆ミートを使ったキーマカレー、ベイクドポテトとチーズをトルティーヤ生地で包んだ一品です。とろ～り感やスパイス感を楽しむなら、ぜひヒーティングして！

カップ入り & ひと口サイズで食べやすい！

@j.u_u.n__starbucksさんが「ふんわりシナモンが香ってとってもおいしい」「気に入ってすでにリピ」しているという「シュガー ドーナツボール」。一口サイズのドーナツ5個入りで、テイクアウトして仕事や家事の合間に食べやすいのも魅力です。

おしゃれカフェタイムのお供に！

アールグレイの茶葉入りスコーンで、植物性のカスタード風味クリームとオレンジマーマレードをサンドした「アールグレイ & オレンジ スコーンサンド」。コロンとしたビジュアルも可愛らしく、カフェタイムが華やかになりそうです。

もっちり感で食べ応えも◎

「ストロベリー & クランベリー ベーグルサンド」。ストロベリーとクランベリーを練り込んだベーグルで、ストロベリー風味の植物性クリームチーズをサンドしています。筆者もお気に入りの一品で、ヒーティングするとふわもち感が楽しめるのでおすすめです。

writer：Reco.N