野口健の美人娘、ミス日本GP＆ミス日本「海の日」をW受賞！ 「いつも綺麗だなって思ってたら日本一」
登山家・野口健さんの娘である野口絵子さんは1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。ミス日本グランプリとミス日本「海の日」をW受賞したことを報告し、祝福の声が寄せられています。
【写真】野口健の娘、ミス日本グランプリ＆ミス日本「海の日」W受賞
ファンからは「おめでとうございます」「W受賞は、ヤバいだろ」「いつも綺麗だなって思ってたら日本一になられたので納得」「まさに才色兼備！」「お父様も、お喜びでしょう！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「お父様も、お喜びでしょう！」絵子さんは「この度、ミス日本コンテスト2026にてミス日本グランプリとミス日本『海の日』を受賞いたしました」と報告。受賞時の2枚の写真も公開しています。絵子さんは「期待していただいた以上の働きができるよう、自分の目で見て学んできた事を大切に、野口絵子らしいミス日本の一年を歩んでまいります」と、今後の抱負も宣言。外見だけでなく内面の美しさも感じるコメントです。
「しばらく断酒していました」同日の別の投稿では「人生でティアラを被る日が訪れるとは、思っていませんでした」とつづり、自撮りショットも公開した絵子さん。また「コンテストまで、しばらく断酒していました。解禁です」と明かし、シャンパンを飲む姿も公開しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
