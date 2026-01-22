adidas Vibes 新作フレグランス2種♡香りで気分を高める毎日に

スポーツブランドとして人気のadidas（アディダス）が提案するフレグランスライン「Vibes（バイブス）」シリーズに、新作の香りが仲間入り♪ 2026年3月27日（金）より「Wonder Force（ワンダーフォース）」と「Smooth Pace（スムースペース）」の2種類が全国発売されます。2月27日（金）からは全国のハンズ（一部店舗除く）で先行発売もスタート。フレッシュさや落ち着きなど、気分やシーンに寄り添う香りで、香る時間をもっと豊かにしてくれるアイテムです。

アディダス バイブス オードパルファム ワンダーフォース

1,980円(税込)

新作「ワンダーフォース」は、ルバーブやホワイトムスクのフレッシュでやわらかな香りが特長。

グレープフルーツやローズエッセンス、ピンクペッパーなどを含み、ポジティブな気持ちを高めてくれるエネルギッシュな印象です。

アディダス バイブス オードパルファム スムースペース

1,980円(税込)

一方「スムースペース」は、ベルガモットやカシミアウッド、塩焼き炭などを含む、落ち着いたムードの香り。

日常の慌ただしさから少し距離を置き、心をほぐすような感覚を届けてくれます。どちらも各30mlで展開され、毎日の気分に合わせて香りを選ぶ楽しさをプラスしてくれます。

自分の気分に寄り添う全8種のラインナップ

「Vibes」シリーズは、今回登場した「ワンダーフォース」「スムースペース」を含む全8種の香り展開。

気分転換にぴったりな「フルリチャージ」「ハッピーフィールズ」、心をほぐす「チルゾーン」「ゲットコンフィー」、アクティブな毎日を後押しする「エナジードライブ」「スパークアップ」など、自分の“今”に寄り添う香りがそろっています。

香りごとにムードや目的に合った選び方ができるのも、このシリーズの魅力。

アンバサダーには、香りをまとう人の多様性や自由な表現を応援する存在として、歌手のエイバ・マックス、体操選手のニア・デニス、アスリートのサシャ・ジョヤが起用されており、それぞれのライフスタイルがVibesの多様性を象徴しています。

香りで“私らしさ”を表現する、新しい楽しみ方を始めてみませんか？

adidas「Vibes（バイブス）」シリーズの新作フレグランスは、自分の感情やムードに寄り添ってくれる香り♡ 「ワンダーフォース」で前向きな気分にスイッチを入れたり、「スムースペース」で穏やかな時間に身を委ねたり。その日の気分に合わせて自由に選べる香りは、あなた自身をもっと大切にしたくなるきっかけになるかも。香りをまとうことで、日常が少しだけ特別に感じられる--そんな新習慣をぜひ取り入れてみてください♪