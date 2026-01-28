関東各地で「はしか」感染の報告が相次いでいます。

【画像を見る】「免疫健忘」の可能性？はしか感染の厄介点

感染力が強い「はしか」感染が相次ぐ

1月24日、東京都内で2026年初めて「はしか」の感染が確認されました。

感染した30代の男性は、都内の飲食店やホテルに滞在した他、静岡県のアウトレットも利用。



不特定多数の人と接触した可能性があるとして、自治体は体調に注意するよう呼びかけています。

インフルは2〜3人 はしかは12〜14人 医師「極めて感染力が強い」

東京歯科大学 寺嶋毅 教授

「1人の感染者からインフルエンザですと2〜3人くらい。はしかの場合は12〜14人くらいと、極めて感染力が強いのが特徴です。一番注意しなくてはいけないのが空気感染」

発症すると39℃を超える高熱や発しんなどの症状がでる「はしか」。

肺炎などの合併症も引き起こしやすく、先進国でも1000人に1人が死亡すると言われています。

関東では年末から各地で感染者の報告が相次ぎ、自治体も対応に追われています。

【確認されたはしか（麻しん）患者】



▼12月23日

東京・空港リムジンバスなどを利用

感染者：30代男性



▼1月11日・12日

茨城・つくば市の施設利用

感染者：40代男性



▼1月12日

埼玉・狭山市の施設利用

感染者：40代男性



▼1月19日・21日・22日

神奈川・鉄道や相模原市の施設利用

感染者：20代男性



▼1月22日

東京・渋谷区、新宿区の施設利用

感染者：30代男性



▼1月23日

千葉・浦安市の施設利用

感染者：40代女性

東京歯科大学 寺嶋毅 教授

「年末年始に海外へ行く機会があって、そこで感染した人の数として増えているんじゃないか」

これまでの免疫がリセット…？ 厄介な「はしか」感染

井上貴博キャスター:

「はしか」は単なる感染症ではなくて、一つ厄介な点があります。

人間はインフルエンザを始めとする感染症に感染したり、ワクチンを接種したりすることで免疫を獲得します。免疫を獲得することで感染症にかかりにくくなるわけです。

しかし、「はしか」に感染すると免疫機能が攻撃されてしまう場合があるといいます。

東京歯科大学・寺嶋毅教授によると、免疫機能が攻撃されると、一時的な「免疫健忘」になってしまうそうです。免疫機能が1度リセットされる可能性があるため、インフルエンザ、肺炎、百日せきなどに感染しやすくなるとのこと。しかも数年続くことがあり得るそうです。

「免疫健忘」になる確率をデータで出すことは難しく、その時の免疫状況などによって変わるそうです。

「はしか」に罹った場合、免疫がなくなってしまうリスクがあるということは、頭に入れていただければと思います。