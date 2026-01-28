『正反対な君と僕』TVアニメのオープニング映像＆ノンクレジットエンディング映像が、Spotify、作品公式HPにて配信開始！オリジナル・サウンドトラックも配信決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

累計発行部数180万部（電子版を含む）を超え、数多くのマンガ賞を受賞する大ヒットコミック『正反対な君と僕』（著：阿賀沢紅茶）がTVアニメ化。この度、オープニング映像、ノンクレジットエンディング映像が解禁された。Spotify、作品公式HPにて配信中。

オープニング映像では、OPテーマ・乃紫「メガネを外して」にのせて、鈴木と谷を取り巻く、にぎやかな青春の様子が鮮やかに描かれている。

エンディング映像は、EDテーマ・PAS TASTA「ピュア feat.橋本絵莉子」とともに、初解禁となるノンクレジットバージョンをお届けする。

さらに、本作の音楽を担当するtofubeatsが手掛けるオリジナル・サウンドトラックも2月1日（日）0時より順次配信決定！作品の世界観を思い切り楽しめる内容となっている。

TVアニメ『正反対な君と僕』はMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送中。ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信中。

●配信情報

TVアニメ『正反対な君と僕』オリジナル・サウンドトラック

2月1日（水）0時よりSpotify他にて順次配信開始

●作品情報

TVアニメ『正反対な君と僕』

2026年1月11日（日）より

MBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送中

ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信

＜イントロダクション＞

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。

【キャスト】

鈴木／鈴代紗弓

谷／坂田将吾

渡辺／谷口夢奈

佐藤／平林瑚夏

山田／岩田アンジ

東／島袋美由利

平／加藤渉

西／大森こころ

本田／楠木ともり

主題歌

OPテーマ：乃紫「メガネを外して」

作詞：乃紫

作曲：乃紫

編曲：ESME MORI

EDテーマ：PAS TASTA「ピュア feat. 橋本絵莉子」

作詞：PAS TASTA

作曲：PAS TASTA

編曲：PAS TASTA

【スタッフ】

原作／「正反対な君と僕」 阿賀沢紅茶（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督／長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー／内海照子

キャラクターデザイン／みやこまこ

サブキャラクターデザイン・総作画監督／小園菜穂

総作画監督／粼本さゆり、早川加寿子

メインアニメーター／前原里恵、伊澤珠美

美術監督／中村千恵子

色彩設計／秋元由紀

撮影監督／塩川智幸

3Dディレクター／越田祐史

編集／黒澤雅之

2Dデザインワークス／越阪部ワタル

音楽／tofubeats

音響監督／木村絵理子

音響効果／安藤由衣

録音調整／太田泰明

選曲／合田麻衣子

アニメーション制作／ラパントラック

製作幹事／松竹アニメ事業部

●ライブ情報

乃紫 全国ツアー『noa live tour 2026』

4月4日（土）福岡 福岡 DRUM-Be-1

4月5日（日）熊本 熊本B.9 V1

4月18日（土）愛知 JAMMIN’

4月25日（土）宮城 仙台darwin

4月29日（水祝）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO

5月16日（土）広島 Live space Reed

5月23日（土）栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

5月30日（土）石川 金沢AZ

6月27日（土）東京 EX THEATER ROPPONGI

