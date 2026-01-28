ブライトン、DFイゴール・ジュリオの復帰を発表…今季前半戦はウェストハムでプレー
ブライトンは27日、ウェストハムにレンタル移籍していたブラジル人DFイゴール・ジュリオが復帰したことを発表した。
現在27歳のイゴール・ジュリオはザルツブルクやフィオレンティーナなどでのプレーを経て、2023年7月にブライトンに加入。同クラブではセンターバックや左サイドバックとして公式戦通算50試合に出場している。2025年夏には複数クラブによる争奪戦を経て、ウェストハムにレンタル移籍を果たしたが、ここまで公式戦わずか5試合の出場にとどまっていた。
早期の復帰が決定したイゴール・ジュリオについてブライトンのスポーツディレクターを務めるジェイソン・アイト氏はクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「イゴールがクラブに戻ってきたことをとても嬉しく思っている。彼は今後、チームの一員としてプレーすることになる。彼の復帰によって残りのシーズンを通して守備陣の競争力が高まり、戦力も強化されることになるだろう」
