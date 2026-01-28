子犬が「水を飲んだら口を拭く」ことを習得！わずか2週間で完璧だと思ったのに…？まさかの壮大な勘違いが爆笑を呼び、投稿は記事執筆時点で314万回再生を突破。「めっちゃ笑った」「タオル代わり？」「ナイスコンビですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

「水を飲んだら口を拭いてね」トレーニング開始！

Instagramアカウント「papichiwa48」に投稿されたのは、ボーダーコリーの女の子「ピエナ」ちゃんのトレーニング風景。大きめの犬は水を飲んだ後に口からポタポタと垂れてしまうため、子犬の今のうちから「お水を飲んだら口を拭く」ことをピエナちゃんに教えることにしたというママ。

水を飲んだピエナちゃんに『チョンチョンして』とタオルを差し出し、自分で口を拭くことを教えます。慣れてきたら最初は手に持っていたタオルを水飲み容器の横に置き『ここだよ』と分かりやすく指示をするなどトレーニングを続けたといいます。

2週間で完ペキに！

タオルを指さすママの手が気になってじゃれてしまうことも。まだまだ生後半年にも満たない子犬ですもの、ママと遊びたい気持ちも分かります。

何度も繰り返すうちにタオルの存在を認識し「水を飲む＝口を拭く」という図式が出来上がっていき、自然な流れでお口を拭く回数が増えていったそう。そのたびにママは『お利口！』『天才！』と褒めたたえたといいます。

教え始めてからわずか2週間、ママの声かけがなくても完璧にできるようになりました。世界一賢いといわれるボーダーコリーさん、さすがです…！

まさかの勘違い爆笑！

ある日、ピエナちゃんと先輩犬チワワの「メル」ちゃんが一緒に水を飲んでいたそう。先に飲み終わったピエナちゃん、まさかのメルちゃんの後頭部にお口チョンチョン…！いつも通りタオルでお口を拭くような自然な流れだったとか。

妹犬のまさかの勘違いにメルちゃんは『なにするのよ！』と瞬時にご立腹！ガウガウと追いかけてお怒りだったそう。実はピエナちゃん、お姉ちゃんの頭でチョンチョンしたくて、水を飲んだ後はメルちゃんを探すほどなんだとか。

メルちゃんは勘弁してほしいと思うでしょうが、まさかの勘違いでさえも無邪気で愛くるしいピエナちゃんなのでした♡

この投稿には思わず笑ってしまった人は多いようで「予想外のオチｗ」「ずっと笑える」「サイコー！かわいい♡」など多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「papichiwa48」には、ピエナちゃんとメルちゃんのにぎやかな日々が紹介されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

