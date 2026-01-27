½°µÄ±¡²ò»¶¤ÇµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂç¿Ã¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡ÁíÍýÂç¿Ã¤ä¹ñÌ³Âç¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¹ñ¤ÎÍ»ö¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¡©¡Ê»³·Á¡Ë
½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖËüºÐ¡ª¡×¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤ËµÄ°÷¤¿¤Á¤¬µÄ¾ì¤òµî¤ë¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤è¤ë²ò»¶¡Ê·ûË¡7¾ò²ò»¶¡Ë¤Ç¡¢º£¤Ï½°±¡Áª¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°µÄ±¡²ò»¶¤ÇµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂç¿Ã¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡ÁíÍýÂç¿Ã¤ä¹ñÌ³Âç¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¹ñ¤ÎÍ»ö¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¡©¡Ê»³·Á¡Ë
¤Ç¤â¤³¤³¤Çµ¿Ìä¤¬¡£½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤ë¤ÈµÄ°÷¤ÏÁ´°÷¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¯¥Ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢µÄ°÷¥Ð¥Ã¥¸¤ò³°¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç¿Ã¤ÎÎ©¾ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¹¤°¤ËÌµ¿¦¤Ë¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤ä¹ñÌ³Âç¿Ã¡Ê³ÕÎ½¡Ë¤¿¤Á¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬´°Á´¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤Ï¹ñ¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡Ö²ò»¶¸å¡¢Âç¿Ã¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¡¢·ûË¡¤Î¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ò»¶¤·¤¿¤é¡ÖÂç¿Ã¡×¤Ï¡¦¡¦¡¦
½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ö½°µÄ±¡µÄ°÷¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÊ¬¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¹ñÌ³Âç¿Ã¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¦Ì³¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¿¦Ì³¼¹¹ÔÆâ³Õ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¤Ê¤¼¼¤á¤Ê¤¤¤Î¡©
ÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè71¾ò¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆâ³Õ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤½¤Î¿¦Ì³¤ò¹Ô¤Õ¡×
¤â¤·²ò»¶¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´°÷¤¬¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÆüËÜ¤Î¥êー¥Àー¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³°¸ò¤äºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯¤¬´°Á´¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¼¡¤ÎÁíÍý¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ûÂç¿Ã¤¿¤Á¤¬¡Ö¼¤á¤ë¡×¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡©
Âç¿Ã¤¿¤Á¤¬Àµ¼°¤Ë¤½¤Î¿¦¤òÂà¤¯¤Î¤Ï¡¢²ò»¶¤Î½Ö´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁíÁªµó¤Î¤¢¤È¤ÎºÇ½é¤Î¹ñ²ñ¡ÊÆÃÊÌ²ñ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
µÄ°÷¤¬¹ñÌ³Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ê»þ¤ËÌ±´Ö¤«¤é¤ÎÅÐÍÑ¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢¤Ç¤¹¤«¤é½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ÇµÄ°÷¤Ï¥Ð¥Ã¥¸¤Ï³°¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Ã¤Î»Å»ö¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁíÁªµó¤Ï¡¢ÅöÁ³³ÕÎ½¤¿¤Á¤â¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁªµóÀï¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âç¿Ã¤¬¼¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡©
Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¡¢Æâ³Õ¤Ï¡ÖÁí¼¿¦¡×¤·¤Þ¤¹¡Ê·ûË¡Âè70¾ò¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·ÁíÍý¤Î»ØÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¤·¤¤Æâ³Õ¤¬È¯Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á´°Î»¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê²ò»¶¤«¤éÁªµó¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÁíÍý¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¹ñÌ³Âç¿Ã¤Ï¡ÖÂç¿Ã¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¡ÖµÄ°÷¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÂç¿Ã¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©
ÆüËÜ¤ÎµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Ã¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²ò»¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¼¡¤ÎÁíÍý¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄê´ü´Ö¡×¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÄ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î¸¢¸Â¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¹ñÌ³Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¿Ã¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎÄäÂÚ¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÁªµóÃæ¤ÎÂç¿Ã¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö¿¦Ì³¼¹¹ÔÆâ³Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¹ÔÀ¯»öÌ³¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¡¢³°¸ò¾å¤Îµ·ÎéÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿³µÄ¡¦µÄ·èµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¹ñ²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê·è¤á»ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤Âç¤¤ÊÀ¯ºö¤Î·èÄê¤ä¡¢Í½»»¤òÈ¼¤¦Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤È´íµ¡´ÉÍý¡×¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÌò³ä¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Âç¿Ã¤ÏÍ×¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤âSP¡Ê·Ù¸î´±¡Ë¤¬¤Ä¤¡¢Âç¿Ã¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¤Ê¤É¡¦¡¦¡¦¸«¤¿ÌÜ¤Î¡ÖÂç¿Ã´¶¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ò»¶¤ÇµÄ°÷¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¹ñÌ³Âç¿Ã¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁªµó¶è¤ò¶î¤±²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£