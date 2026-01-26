この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、「【反抗期の子供】どう接する？話しかけると機嫌が悪くなる本当の理由」と題した動画を公開。思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、反抗期の子供との適切な距離感について解説した。



動画では、保護者から寄せられた「話しかけるだけで機嫌が悪くなる」「何を言っても否定される」といった悩みを紹介。道山氏は、子供の反抗期がひどくなる理由を「愛情バロメーターが下がっている場合」と「時期的な問題」の2つのパターンに大別し、それぞれで対処法が異なると指摘した。



1つ目の原因は、親からの愛情が子供にうまく届かず「愛情バロメーター」が下がっているケースである。道山氏によると、これは親の過干渉などが引き金になることが多く、この場合は親が接し方を変えない限り、子供が高校生になっても状況は改善しないという。



2つ目の原因は、子供自身の「時期的な問題」である。特に中学2年生前後は、愛情バロメーターが高い状態であっても、些細なことでイライラしやすい時期だと説明。このケースでは、中学3年生になり受験期を迎える頃には自然と落ち着くことが多いと解説した。



その上で、道山氏は原因別の具体的な対処法を提示。「愛情バロメーター」が低い場合は、「最低限のこと以外は話しかけない」ことが重要だと語る。これは子供が「放っておいてほしい」というサインを出しているためで、無理な接触を避け、料理で愛情を伝えたり、家庭の雰囲気を明るく保ったりする間接的なアプローチが有効だとした。



一方、「時期的な問題」の場合は、いつもより少し距離を取ることを推奨。毎日していた会話を週1回に減らす、勉強の話を避けるなど、子供がイライラする原因となっている接触を減らすだけで状況が改善する場合があるとアドバイスした。



最後に道山氏は、反抗期の原因は親の行動だけでなく、子供自身の問題である場合もあると述べ、「完全に無くすのは無理と考える」ことも大切だと強調。親が冷静に子供の状態を見極め、原因に応じた適切な距離感を保つことの重要性を示した。