タレント・歌手・モデルのきゃりーぱみゅぱみゅさんが26日未明、自身のX（旧Twitter）を更新。切実な「願い」を綴り、反響を呼んでいます。



きゃりーさんは「お願い…保育園入れますように…！9日間連続ワンオペ」と投稿。アーティスト活動と育児を並行する中で、9日間にわたり一人で育児を担う過酷な状況を吐露しました。







2023年3月に俳優の葉山奨之さんと結婚し、2024年10月に第1子出産を報告したきゃりーさん。公私ともに充実を見せる一方で、現代の親たちが直面する「保活」や「ワンオペ」というリアルな苦悩を垣間見せた今回の投稿は、大きな反響を呼んでいます。







この投稿に、「早く保育園に入れるといいですね」「きゃりーちゃんのbabyが、どうか保育園に入れますよーに」「9日連続ワンオペはまさにママのスーパーパワー発揮中 日本の待機児童問題、早く解消されますように…」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】