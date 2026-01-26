今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、上値の重い展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５３円００銭～１５５円００銭。



米当局によるレートチェック観測からドル円は前週末夕方の１５９円台後半から週明け２６日には一時１５３円台後半と一気に円高が進行した。日米協調介入の警戒感がくすぶるなかで、自律反発狙いのドル買い・円売りの流れは見込みにくい状態だ。国内では２月８日投開票の衆院総選挙を巡る情勢に投資家の関心が向かう一方で、米国では連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が２７～２８日の日程で開かれる。政策金利の据え置きがコンセンサスとなってはいるものの、目先のマーケットはＦＯＭＣの結果待ちの様相となることが想定されおり、円高圧力を意識しながらの神経質な地合いが継続するとみられている。



海外市場ではドイツの１月Ｉｆｏ景況感指数、米１１月耐久財受注の公表を控えるほか、米２年国債入札も実施される。



出所：MINKABU PRESS